Sowohl aus der Abwehrkette des österreichischen Serienmeisters FC Red Bull Salzburg, als auch aus der des serbischen Nationalteams ist er nicht mehr wegzudenken: Strahinja Pavlović. Der 22-jährige Abwehrchef, der nach der Verpflichtung im Sommer 2022 von AS Monaco nicht zuletzt aufgrund seiner Körpergröße von 1,94 Metern prompt zu einer "gestandenen Größe" avanciert ist, soll nun von renommierten Top-Klubs aus ganz Europa umworben werden. Sein Vertrag in der Mozartstadt ist jedoch ein langfristiger.

Ist defensiv der "Fels in der Brandung", hat aber auch offensive Fertigkeiten zu bieten: Strahinja Pavlović, auf den man in ganz Europa ein Auge geworfen hat...

Sowohl am "Stiefel", als auch auf der "Insel" sowie am Bosporus ist das Interesse groß...

Laut den "Salzburger Nachrichten" seien mit den italienischen Serie-A-Teams AS Rom und Juventus Turin zwei "Schwergewichte" am "Defensiv-Dauerbrenner" der Mozartstädter interessiert, der auch auf der "Insel" beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion und am Bosporus beim türkischen Klub Fenerbahce Begehrlichkeiten geweckt haben soll.

In Salzburg hat der 22-jährige Serbe noch Vertrag bis 2027, im Kontrakt soll keine Ausstiegsklausel inbegriffen sein. Demzufolge würde bei einem Transfer eine stattliche Ablösesumme fällig (Marktwert lt. transfermarkt.de: 25 Millionen Euro), sogleich das Defensiv-Konstrukt des Liga-Leaders, der über die Winterpause in der ADMIRAL Bundesliga zwei Punkte vor Verfolger SK Sturm Graz liegt, erheblich geschwächt werden.

