Auch heuer wird es in der kalten Jahreszeit auf dem Transfermarkt wieder "heiß" hergehen. Seit 1. Jänner läuft die Wechselbörse in den Top-Ligen Europas - siehe auch hier. In Österreich vom 7. Jänner bis 6. Februar. Nachdem wir gestern bereits berichteten, dass SK Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld eine "heiße Aktie" ist, ebenso Marco Grüll, folgt mit Nicolas Kühn ein weiterer Kandidat der Hütteldorfer. Der aus dem Ausland kam und vielleicht bald ins Ausland zurückkehrt? Der "Millenium-Geborene", seit gestern 24-jährige Deutsche, kam im Sommer 2022 vom FC Bayern II und wird laut Medienberichten bei Celtic Glasgow gehandelt.

Dynamisch und technisch versiert: "Dribblanski" Nicolas Kühn. Die Vereinsfarben würden für den 24-jährigen Deutschen bei Celtic Glasgow mit grün-weiß bleiben.

Vertrag beim SK Rapid bis Juni 2026

So sei der 50-jährige Nordire Brendan Rodgers, seit vergangenen Sommer Cheftrainer beim 53-maligen schottischen Meister, am ehemaligen Nachwuchstalent von Ajax Amsterdam und FC Bayern München interessiert, um weitere Offensivoptionen bei Celtic zu haben.

Nicolas Kühn, in der Herbstsaison 2023/24 der ADMIRAL Bundesliga bester Dribbler und in seiner Karriere immer wieder von Verletzungspech und Krankheit zurückgeworfen, absolvierte bisher 51 Pflichtpartien (7 Tore, 10 Assist) für den SK Rapid und hat beim österreichischen Rekordmeister noch einen Vertrag bis Juni 2026. Sein Marktwert liegt bei 1,5 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.at vom 11.12.2023).

Die Grün-Weißen aus Hütteldorf zahlten für ihren Linksfuß mit der "Nr. 10" im Sommer 2022 eine Ablösesumme von 500.000 Euro.

Am kommenden Montag startet der SK Rapid um den deutschen Cheftrainer Robert Klauß in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison - siehe auch hier! Wird da Nicolas Kühn noch dabei sein?

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL