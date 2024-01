Mit Ousmane Diakité verfügt der sich in der bisherigen Spielzeit herausragend präsentierende ADMIRAL Bundesliga-Vierte TSV Egger Glas Hartberg über einen technisch beschlagenen, defensiven Mittelfeldspieler, der nun über die Landesgrenzen hinaus Begehrlichkeiten geweckt hat und von "africafoot.com" sowohl mit dem portugiesischen Renommierclub Sporting CP als auch mit seinem Ex-Verein FC St. Gallen in der Schweiz in Verbindung gebracht wird. Der Kontrakt in der Oststeiermark neigt sich obendrein dem Ende entgegen.

Stets "per Du" mit dem Spielgerät und ein "Objekt der Begierde" des Überraschungs-Vierten aus der Oststeiermark: Ousmane Diakité.

Ousmane Diakité: ein wichtiges Puzzleteil im Erfolgsteam von Markus Schopp

Der 23-Jährige kam in der Winter-Transferperiode des Vorjahres von Serienmeister FC Red Bull Salzburg in die Oststeiermark und avancierte im Frühjahr der Vorsaison sowie heuer - nach schwerwiegenden Verletzungen in den ersten Jahren seines Werdeganges - mit knapp 1.600 Einsatzminuten (16 Auftritte in der Beletage des hiesigen Klubfußballes plus drei im UNIQA ÖFB-Cup) zu seinem absoluten Dauerbrenner in den Reihen des Teams von Cheftrainer Markus Schopp.

In seiner Zeit bei der Mozartstädtern wurden dem Malier sowohl Einsätze bei Kooperationsverein FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga, als auch Auftritte per Leihe beim SCR Altach und FC St. Gallen zuteil.

Ex-Klub klopft an, auch aus Portugal zeigt man Interesse

Stichwort FC St. Gallen: Der Tabellenzweite der Schweizer Super League scheint nun abermals ein Auge auf den umtriebigen Mittelfeld-Motor geworfen zu haben. Die Truppe um Langzeit-Coach Peter Zeidler (seit 2018 im Amt) habe bereits ein Auge auf den Aktivposten geworfen und bei diesem auch schon leise angeklopft.

Der ehemalige Nachwuchs-Nationalteamspieler weckt jedoch auch auf der iberischen Halbinsel Begehrlichkeiten und wird zugleich mit dem Liga-Leader der portugiesischen Primeira Liga, Sporting CP, in Verbindung gebracht.

Für die Hartberger wäre die Winter-Transferperiode jedenfalls die letzte Möglichkeit, mit dem Malier Geld zu verdienen, zumal sein Vertrag in der Oststeiermark im Sommer 2024 ausläuft und bislang keine Verlängerung vermeldet wurde.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos