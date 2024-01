Nachdem heute Vormittag bereits FC Red Bull Salzburg-Abwehrchef Strahinja Pavlovic im Rampenlicht gestanden hatte (siehe HIER) und mit einigen Top-Klubs in Verbindung gebracht wird, kursieren nun auch Meldungen um ein mögliches Interesse an Oumar Solet, den man in Frankreich bei LOSC Lille "auf dem Radar" haben soll.

Mit seinen 1,92 Metern Körpergröße verfügt Oumar Solet über perfekte "Maße", um sich auch in "luftigen Höhen" zu behaupten. Im Winter könnte seine Schaffenszeit an der Salzach ein Ende finden.

Franzose soll bei Franzosen Begehrlichkeiten geweckt haben

Der 23-jährige Innenverteidiger könnte, nachdem er im Juli 2020 von Olympique Lyon in die Mozartstadt gewechselt war, nach Frankreich retour wechseln. Laut "Salzburger Nachrichten" sei man beim Serienmeister von einem Verkauf des 17-Millionen-Euro-schweren Defensivmannes (transfermarkt.at) nicht abgeneigt.

In der heurigen Herbstsaison brachte es Oumar Solet auf acht Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga (ein Treffer, ein Assist), sowie auf zwei Auftritte im UNIQA ÖFB-Cup und drei in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Der mögliche neue Arbeitgeber, LOSC Lille, belegt im Moment Rang fünf in der französischen Ligue 1.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty