Nachdem gestern bereits Strahinja Pavlovic und Oumar Solet mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht wurden, brodelt nun um ein weiteres Talent des Liga-Leaders die Gerüchteküche: Dorgeles Nene. So wird der 21-jährige Angreifer von Serienmeister FC Red Bull Salzburg gleich von einer Vielzahl an Teams internationaler Bandbreite "ins Visier" genommen, wenngleich der Kontrakt des Maliers in der Mozartstadt noch bis Mitte 2025 Gültigkeit hat.

Sein Herz könnte bald für einen neuen Arbeitsgeber schlagen, so sich die Wechselgerüchte bewahrheiten: Dorgeles Nene, der im Herbst nicht immer den leichtesten Stand im "Stall" von Gerhard Struber und den "Roten Bullen" hatte.

Interessenten auf dem gesamten europäischen Festland...

Laut "africafoot.com" seien sowohl sein Ex-Klub KVC Westerlo in Belgien, wohin Salzburg Nene ein Jahr lang per Leihe abgegeben hatte, als auch Top-Klubs wie der italienische Traditionsverein AC Milan, das portugiesische "Aushängeschild" Benfica Lissabon, sowie OGC Nizza, nunmehr Rangzweiter in der französischen Ligue 1, am technisch beschlagenen Malier interessiert, der sowohl rechts als auch links am Flügel sowie auf der Mittelstürmer-Position "zuhause" ist und aktuell rund vier Millionen Euro schwer sein soll (lt. transfermarkt.at). In Wals-Siezenheim ziehe man eine Leihe ohne Kaufoption in Betracht.

In der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga brachte es Dorgeles Nene auf knapp 600 Einsatzminuten (zwei Tore, zwei Assists), dazu kommen drei Einsätze im UNIQA ÖFB-Cup und vier Kurzauftritte in der UEFA Champions League-Gruppenphase.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty