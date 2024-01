Der LASK, der nach 17 Runden der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 als Tabellendritter überwintert, verleiht den 21-jährigen Mittelfeldspieler Gabriel Zirngast zum ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902. Der Leihvertrag läuft für eineinhalb Jahre bis Sommer 2025 und enthält auch eine Kaufoption für die Grazer. Siehe auch HIER!

Gabriel Zirngast (Mitte hinten, zwischen Sascha Horvath und Lukas Sulzbacher - ganz rechts Keito Nakamura) gab am 17. September 2022 unter dem damaligen LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer in der Raiffeisen Arena in Pasching gegen die WSG Tirol (1:4) sein BL-Debüt. Dem 9-Minuten-Einsatz folgte am 13. November 2022 an gleicher Wirkungsstätte noch eine Minute Spielzeit beim 1:1 gegen den SK Sturm Graz. Jetzt geht es für den Youngster zu dessen Lokalrivalen Grazer AK.

Bundesliga-Debüt unter Didi Kühbauer gegen WSG Tirol

Gabriel Zirngast, am 20. Jänner 2002 in Tulln an der Donau geboren, war im Sommer 2022 von der 2. Mannschaft des FC Ingolstadt nach Linz gekommen. Für die Amateure des LASK absolvierte der 21-jährige Rechtsfuß 38 Einsätze in der Regionalliga Mitte und erzielte dabei 12 Treffer.

Zudem kam der ÖFB-U21-Teamspieler (zwei Einsätze) in der vergangenen Saison gegen den SK Sturm und die WSG Tirol zu zwei Kurzeinsätzen (gesamt zehn Minuten) bei den Profis in der ADMIRAL Bundesliga.

In der kommenden Saison könnte es durchaus zum Wiedersehen zwischen Zirngast und dem LASK kommen. Nach der Herbstsaison befindet sich der GAK 1902 als Tabellenführer der 2. Liga mit acht Punkten Vorsprung vor der SV Guntamatic Ried auf Aufstiegskurs.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at