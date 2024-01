Am morgigen Donnerstag, den 4. Jänner 2024, startet ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau mit der ersten Einheit unter Neo-Chefcoach Andreas Heraf und Co-Trainer Dominik Visintainer in das neue Fußballjahr. "Hoffnungsträger Heraf" soll die "Mission Klassenerhalt" schaffen. Bei nur drei Punkten aus 17 Runden in der Herbstsaison, dabei kein Sieg und 14 Niederlagen, was vor der Punkteteilung im März derzeit acht Zähler Rückstand auf den Vorletzten WSG Tirol (erster BL-Gegner in 2024 am Sonntag, 11. Februar) bedeutet, womöglich eine "Mission impossible".

"Gemeinsam ans Ziel" Klassenerhalt! Doch wo wird die Reise für Austria Lustenau mit dem Mannschaftsbus nach dieser Saison hingehen? Weiter in Orte der ADMIRAL Bundesliga oder jene aus der ADMIRAL 2. Liga?

Hoffnungsträger Heraf

Doch unter dem 56-jährigen Wiener, der Schwarz-Weiß Bregenz im vergangenen Jahr in die ADMIRAL 2. Liga führte und dort im Herbst auf einen stolzen 3. Rang, ist der Blick nach vorn gerichtet, soll Andreas Heraf neue Zuversicht vermitteln.

Vielleicht wird ja in einer Woche beim mittlerweile standesgemäßen Kurztrainingslager im verschneiten Bregenzerwald schon ein erster "Geist" heraufbeschworen, der frische Kräfte und Energien freisetzt, ehe am 13. Jänner das erste Testspiel auswärts gegen Kooperationsklub FC Biel-Bienne (3. Liga Schweiz) auf dem Programm steht.

Folgend auf ein weiteres Testspiel in der Region fliegt der Austria-Tross dann für eine Woche ins Trainingslager nach Side/Türkei.

An der türkischen Rivera soll der nötige Feinschliff für die Mission Klassenerhalt geholt werden. Getestet wird im Süden gegen NK Celje (Tabellenführer slowenische Liga).

Der Winterfahrplan im Überblick (Änderungen vorbehalten:

4. Jänner: Trainingsstart

10.-11. Jänner: Kurztrainingslager in Au

13. Jänner, 15:00 Uhr: Testspiel gegen den FC Biel-Bienne (in Biel)

19/20. Jänner: Testspiel – Gegner noch offen

24. Jänner: Abflug ins Trainingslager nach Side/Türkische Rivera

30. Jänner: Testspiel gegen NK Celje (in Belek)

31. Jänner: Rückreise nach Lustenau

11. Februar, 14:30 Uhr: Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol

Kalender raus: Die restlichen Spieltermine für den Grunddurchgang sind fixiert! pic.twitter.com/DVPL8sdcj3 — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) December 19, 2023

Fotocredit: Herbert Pumann