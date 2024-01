Er hat am Valentinstag Geburtstag, ist 20 Jahre jung, absolvierte 4 ÖFB-U-21-Teamspiele und wurde im vergangenen Sommer für eine Saison vom FC Red Bull Salzburg an den FC Blau-Weiß Linz verliehen: Raphael Hofer. In den ersten vier ADMIRAL Bundesliga-Saisonpartien stand der zentrale Mittelfeldspieler jeweils in der Startelf des Aufsteigers. Hernach kam er nurmehr zu zwei Kurzeinsätzen (gesamt 27 Min.) und war sieben Mal gar nicht im Match-Kader. Weshalb es zwischen Hofer und den Blau-Weißen zu einem vorzeitigen Leihende kommen dürfte. Während ein anderer Blau-Weißer sein "Ja-Wort" gab...

Raphael Hofer (r.) und Ronivaldo hier in Aktion für den FC Blau-Weiß Linz im Testspiel am 6. September 2023 gegen die SV Guntamatic Ried, dem Jugendklub von Hofer. Links Nico Wiesinger.

Hofer beim Jahres-Auftakttraining der Blau-Weißen schon nicht mehr dabei?

Dass Raphael Hofer beim Trainingsstart am kommenden Montag, den 8. Jänner 2024, beim nach 17 Runden Tabellenneunten der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 um Cheftrainer Gerald Scheiblehner schon nicht mehr dabei sein dürfte, berichtent die "OÖN" und ein vorzeitiges Leihende bevorsteht.

Beim FC Red Bull Salzburg hat der Youngster, dessen Jugendvereine der SV Mauerkirchen, die SV Guntamatic Ried sowie Salzburg (Jugend + AKA) sind, noch bis 2026 Vertrag. Für den Kooperationspartner des Serienmeisters, ADMIRAL 2. Ligist FC Liefering, absolvierte Raphael Hofer in der Vorsaison 27 Liga-Einsätze (je drei Tore und Assists) sowie für die Jungbullen sieben Spiele in der UEFA Youth League (ein Tor).

Gölles, unweit vom Linzer Winterhafen Fußball spielend, nun auch im Ehehafen angekommen

Ebenfalls aus dem Nachwuchs vom FC Red Bull Salzburg samt AKA stammt Julian Gölles. Der 24-jährige Außenspieler des FC Blau-Weiß Linz erlebte dieser Tage ein freudiges Ereignis und gab seiner Freundin Nadine das "Ja-Wort", um somit die Winterpause zur Heirat zu nutzen.

In der ADMIRAL Bundesliga zählte Julian Gölles in der Herbstsaison zu den absoluten Stammkräften beim Aufsteiger, der seine Heimspiele bekanntlich im neuen Hofmann Personal Stadion am Linzer Donaupark (unweit vom Winterhafen) austrägt, absolvierte 16 BL-Einsätze und steuerte dabei zwei Tore und drei Assists bei.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL