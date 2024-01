Der Meister "gibt sich die Ehre": Cheftrainer Gerhard Struber bat beim FC Red Bull Salzburg heute erstmals im neuen Jahr seine Schützlinge zusammen. Für zwei Tage steht zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik an, ehe am Dreikönigstag das erste Mannschaftstraining in Taxham zur Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison folgt. Drei Testspiele und ein Trainingslager in Spanien beinhaltet das Vorbereitungs-Programm.

Alexander Schlager und die Roten Bullen bei ihrer ersten Vorbereitungsphase unter Cheftrainer Gerhard Struber, der am 31. Juli 2023 das Zepter von Matthias Jaissle übernahm.

Vier Trainingswochen, drei Testspiele, ein Trainingslager

Insgesamt stehen den Roten Bullen rund vier Trainingswochen, drei Testspiele und ein Trainingslager zur Verfügung, um für Anfang Februar gerüstet zu sein, wo es gleich sehr anspruchsvoll – nämlich mit dem UNIQA ÖFB Cup-Viertelfinale beim LASK und dem ADMIRAL Bundesliga-Heimmatch gegen Sturm Graz – beginnt. Mit der Pokal-Partie in der schmucken Linzer Raiffeisen Arena eröffnet der FC Red Bull Salzburg mit dem LASK auch das Pflichtspieljahr 2024 (Ankick: 2. Februar, 18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).