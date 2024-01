Was bereits seit Tagen die "Spatzen von den Dächern" der Mozartstadt und im Salzburger Land "pfeifen", ist nun amtlich: Abwehrakteur Kamil Piatkowski verlässt den FC Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen verleihen den 23-jährigen, dreimaligen polnischen Nationalspieler zum FC Granada, aktuell Tabellenvorletzter der spanischen Primera Division und von Alexander Medina gecoacht. Der 45-jährige Argentinier übernahm das Trainerzepter beim abstiegsbedrohten LaLiga-Klub erst Ende November 2023.

Womöglich hat es Kamil Piatkowski nach dem letzten Bundesliga-Spiel des FC Red Bull Salzburg im Jahr 2023 am 9. Dezember in Hütteldorf beim SK Rapid schon gewusst, dass es für ihn persönlich sein letztes Match für die Roten Bullen in dieser Saison war.

Vom Fight um Meistertitel nun im Kampf um Klassenerhalt

Vom österreichischen Serienmeister, der mit zwei Punkten Vorsprung auf den SK Sturm Graz als Spitzenreiter in der ADMIRA Bundesliga überwintert und wieder heißer Titelkandidat ist, wird Kamil Piatkowski somit zum abstiegsgefährdeten LaLiga-Klub nach Granada verliehen. Die Leihe gilt für die Frühjahrssaison und somit bis diesen Sommer.