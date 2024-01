Das halbe Dutzend der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs startete heute mit den ersten Mannschafts-Übungseinheiten in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Nach Leistungstests gestern und heute, wird auch Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg am morgigen Samstag ab 10:30 Uhr auf dem Rasen trainieren. Was der erste Verfolger, Vizemeister SK Sturm Graz, und der Dritte LASK (erster Gegner der Roten Bullen am 02.02.24 im ÖFB-Cup-Viertelfinale in Linz) bereits heute getan haben. Ebenso wie Austria Klagenfurt und Austria Wien sowie die Westklubs SCR Altach und WSG Tirol.

Horvath & Darboe beim LASK-Auftakttraining nicht dabei

Im Stadion in Pasching - siehe auch Beitrag mit Fotogalerie - fand sich beim Jahres-Mannschaftstraining-Auftakt des LASK neben vier Torhütern nur 17 Feldspieler ein. Sascha Horvath fehlte krankheitsbedingt, Ebrima Darboe weilt beim Afrika Cup. Bereits ab Montag weilen die Athletiker für 12 Tage - alle Jahre wieder... - im Winter-Trainingscamp in Belek an der türkischen Rivera. 26 Spieler soll der LASK-Tross umfassen. Cheftrainer Thomas Sageder gegenüber Sky Sport Austria: „Wir haben dort drei Testspiele und wollen speziell im spielerischen Bereich den nächsten Schritt machen."

Kapitän Robert Žulj meinte: „Ich hoffe, dass wir das Vollgas durchziehen können und dort anschließen können, wo wir in der Liga aufgehört haben.“

Beim SCR Altach fehlte Trio krankheitsbedingt

Beim SCR Altach fehlten am Freitagvormittag zum Trainingsauftakt in 2024 die erkrankten Mike Bähre, Jan Zwischenbrugger und Tobias Schützenauer. Trotz Präsenzdienstes beim Bundesheer werden Torhüter Dejan Stojanovic und Innenverteidiger Lukas Gugganig einen Großteil der Vorbereitung mitmachen können.

Beide werden dem Vernehmen nach auch mit ins Trainingslager nach Belek in die Türkei reisen (17. - 26. Jänner). Wie für den LASK geht es in punkto Pflichtspiel-Auftakt im neuen Jahr bereits Anfang Februar ran, wenn das Team von Cheftrainer Joachiam Standfest, am Samstag den 3. Februar, im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale beim ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben (19:15 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gastiert und den ersten Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte schaffen will.

Am Montag beginnen SK Rapid, WAC, Blau-Weiß Linz und TSV Hartberg

Ein weiterer Klub aus dem Westen des Landes, startete bereits gestern in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison: Schlusslicht SC Austria Lustenau unter Neo-Cheftainer Andreas Heraf. Der Tabellenletzte war in punkto Mannschaftstraining der Erste.

Am Montag starten dann mit dem SK Rapid, dem WAC, Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und dem Überraschungs-Vierten TSV Egger Glas Hartberg die restlichen vier BL-Klubs in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at