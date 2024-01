In einer Woche ab Samstag, den 13. Jänner, findet bis zum 11. Februar (jenem Wochenende, wenn die ADMIRAL Bundesliga startet) in der Elfenbeinküste der Afrika Cup statt. Außerdem kommt es vom 12. Jänner bis 10. Februar in Katar zum Asien-Cup, bei dem allerdings keine Spieler aus dem österreichischen Oberhaus mitwirken. Beim Afrika-Cup betrifft es dagegen vor allem das heimische Spitzen-Duo FC Red Bull Salzburg und SK Puntigamer Sturm Graz, für die es ja durch das Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale bereits am ersten Februar-Wochenende ernst wird.

Der 23-jährige SK Sturm-Linksverteidiger Amadou Dante absolvierte bisher für Länderspiele für Mali.

Mali mit meisten ADMIRAL Bundesliga-Akteuren - RB Salzburg stellt Trio ab

Mali stellt mit SK Sturm Graz-Linksverteidiger Amadou Dante und Sekou Koita & Dorgeles Nene, dem Offensivduo vom FC Red Bull Salzburg, mit drei Österreich-Legionären die meisten.

Von den Roten Bullen außerdem beim Afrika Cup dabei ist Top-Torjäger Karim Konaté, mit drei anderen BL-Spielern Führender der Torschützenliste nach 17 Runden. Der 19-jährige Ivorer stürmt für die Gastgeber dieses kontinentalen Wettbewerbs.

Während für die Kapverden mit Stürmer Bryan Teixeira nach Dante für Mali ein weiterer SK Sturm-Akteur in den Kader berufen wurde.

LASK-Leihspieler Ebrima Darboe vertritt die Farben von Gambia.

Dorgeles Nene, Sekou Koita & Karim Konate vertreten ab 13. Jänner ihre Farben beim #AFCON2024! 🇲🇱 🇨🇮



Allez, les gars! 🚀 pic.twitter.com/9Gs8kI3Hk3 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 2, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL