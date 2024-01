Am Freitag versammelte Cheftrainer Peter Pacult beim ADMIRAL Bundesliga-Fünften SK Austria Klagenfurt erstmals im neuen Jahr sein Team zusammen. Darunter auch der ab der 11. Runde und seit Mitte Oktober verletzte Leistungsträger Christopher Cvetko. Der 26-jährige Mittelfeldspieler und gebürtige Klagenfurter hofft auf sein Comeback zum Pflichtspiel-Jahresauftakt der Kärntner Violetten beim LASK am 11. Februar (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Ob dann Top-Torjäger Sinan Karweina noch dabei ist? Der 24-jährige Deutsche wird laut "Krone" mit Hansa Rostock (Rang 16, 2. Bundesliga) in Verbindung gebracht.

Cheftrainer Peter Pacult hoffte in der Frühjahr-Saison auf ein Christopher Cvetko-Comeback. Der 26-jährige Klagenfurter absolvierte bisher 114 Pflichtpartien für die Kärntner Violetten und steuerte dabei 11 Tore und 19 Assists bei.

„Hatte vorher noch nie von so einer Verletzung gehört"

In den ersten Trainingseinheiten der Austria Klagenfurt wirkte es so, als sei Christopher Cvetko nie weggewesen. Dabei liegt eine fast dreimonatige Leidenszeit hinter dem 26-jährigen Mittelfeldspieler, in der ihn vor allem die Ungewissheit über die Dauer seines Ausfalls quälte.

„Ich hatte vorher noch nie von so einer Verletzung gehört. Ein Einriss der Plantarfaszie kommt eher selten vor und es war auch schwer zu ermitteln, was die Schmerzen in der Ferse verursacht. Da diese Stelle nicht so gut durchblutet wird, hat der Heilungsprozess recht lange gedauert. Es war für unsere Ärzte auch schwer, eine Prognose abzugeben, da war ich natürlich ungeduldig und frustriert“, blickt Christopher Cvetko zurück.

Anfang Oktober gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (2:2) zählte der Leistungsträger, der am 17. August 2020 von den damaligen Juniors OÖ zu Austria Klagenfurt kam und bei den Waidmannsdorfern bis Juni 2025 unter Vertrag steht (letzte Verlängerung im Jänner 2023) zuletzt zum Pacult-Kader. Die restlichen sieben Partien in der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 fehlte der gebürtige Klagenfurter. In der Reha erhöhte er Schritt für Schritt die Belastung, stieg schleßlich am Freitag ins Teamtraining ein.

"Bin fest davon überzeugt, dass ich zu meinem Rhythmus finden werde"

„Es fühlt sich wirklich super an, wieder mit den Jungs am Platz zu sein. Nach der langen Pause bin ich noch nicht bei 100 Prozent, da gilt es für mich körperlich einen Rückstand aufzuholen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich zu meinem Rhythmus finden und die kommenden vier Wochen nutzen werde, um wieder bereit zu sein für die harten Aufgaben, die im Frühjahr vor uns liegen“, stellt Cvetko fest.

Als Fünfter im Klassement mit 26 Punkten wird das Team von Trainer Peter Pacult in den zweiten Teil der laufenden Serie gehen. Der Vierte, TSV Egger-Glas Hartberg ist drei Zähler voraus, der Sechste SK Rapid (24), der Siebte WAC (23) und der Achte FK Austria Wien (21) ist Kapitän Mahrer & Co. auf den Fersen. Mit der Teilnahme am oberen Playoff könnte man wie erhofft frühzeitig einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen.

Christopher Cvetko meint: „Wir werden in der Vorbereitung intensiv und hart arbeiten, um dann zum Auftakt beim LASK bei 100 Prozent und bestens gerüstet für die weiteren Partien im Grunddurchgang zu sein. Wir haben ein großes Ziel vor Augen und jeder wird alles dafür geben, damit wir den Platz verteidigen, den wir uns im Herbst erspielt und erkämpft haben."

Bleibt er am Wörthersee oder landet er an Bord der "Hansa-Kogge": Sinan Karweina?

Geht wie in Vorsaison wieder Top-Torjäger im Frühjahr?

Einen wesentlichen Beitrag leistete dabei auch Sinan Karweina, mit acht BL-Saisontoren gemeinsam mit einem Trio die Torschützenliste anführend. Im Juli 2022 war der 24-jährige Stürmer aus der Handballstadt Gummersbach (unweit von Köln) gemeinsam mit Andy Irving von Türkgücü München zu Austria Klagenfurt gekommen. Gelang dem agilen Angreifer in seiner ersten Saison in 20 BL-Einsätzen gerade mal ein Treffer, drehte er mit der neuen Spielzeit 2023/24 so richtig auf. Mit acht Treffern und sieben Torvorlagen ist der Deutsche nach 17 Runden der Top-Scorer der Liga und blühte im Herbst auf.

Doch werden weitere Tore dazukommen im Frühjahr oder zieht es Karweina in seine Heimat nach Deutschland zurück? Laut der Kronenzeitung ist Zweitligist Hansa Rostock interessiert. Der Vertrag bei Austria Klagenfurt läuft aus. Geht der Toptorjäger schon im Winter? Oder ablösefrei im Sommer oder bleibt er?

Seit dem Bundesliga-Aufstieg in 2021 wollen die Kärntner Violetten allzugern auch in der dritten Saison in Folge das Meistergruppen-Ticket lösen. Dazu braucht es auch Sinan Karweina. In der Vorsaison verloren die Klagenfurter nach dem Grunddurchgang bereits ihren damaligen Torgaranten Markus Pink nach Shanghai Port, mit dem der 32-jährige Klagenfurter Chinesischer Meister wurde, ehe er mit Jahresbeginn nach Europa zurückkehrte und beim Drittligisten SV Sandhausen um Ex-Austria Klagenfurt-Sportdirektor Markus Imhof anzuheuern.

Im Falle Karweina hätte ein Wechsel nach Deutschland allerdings vor der Fortsetzung des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga zu erfolgen.

Die Violetten sind zurück! Zwei „alte Neue“ beim Trainingsauftakt dabei ✌🏼💜



Den ganzen Text lest ihr jetzt auf unserer Homepage: https://t.co/lQijEdfRH8#ska #forzaviola pic.twitter.com/4ksj40wdKE — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 5, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (1) und GEPA-ADMIRAL (2)