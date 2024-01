Im Juli 2019 war Maximilian Ullmann vom LASK nach Wien Hütteldorf gewechselt, um sich dort dem SK Rapid anzuschließen. Beim aktuell Tabellensechsten der ADMIRAL Bundesliga gelangen dem heute 27-jährigen Linksverteidiger in insgesamt 103 Auftritten 17 Scorerpunkte (elf Treffer, sechs Assists), ehe es ihn vor rund zwei Jahren, im Jänner 2022, nach Italien in die Serie B zu Venezia FC verschlug. Nach einem einjährigen Leih-Engagement beim deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg und nur zwei Kurzeinsätzen in der heurigen Herbstsaison am "Stiefel" steht eine Rückkehr in die "lebenswerteste Stadt der Welt" laut Sky-Informationen unmittelbar bevor...

Könnte bald wieder die grün-weiße Wäsche überstreifen und sich zum zweiten Mal in seiner Karriere dem SK Rapid anschließen: Linksverteidiger Maximilian Ullmann.

Über den LASK nach Hütteldorf, von Italien nach Deutschland und nun retour nach Wien?

Der Vertrag des 1,80-Meter-Mannes in Italien läuft noch bis zum Sommer hin, sein Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.at augenblicklich auf rund 400 Tsd. Euro und hat sich seit seinem Weggang aus Hütteldorf, als die Grün-Weißen damals eine halbe Million Euro Ablöse erwirtschaftet haben, nicht merklich verändert.

Nach seinem Werdegang beim LASK, respektive in Pasching, wo der Linksfuß die gesamte Jugend-Akademie durchlief und hernach bei den Oberösterreichern zwischen 2014 und 2019 zu insgesamt 127 Auftritten (drei Tore, zehn Vorlagen) kam und seinem Engagement beim SK Rapid unter dem damaligen Cheftrainer Dietmar Kühbauer wurde Maximilian Ullmann meist nur noch die Reservistenrolle zuteil. Bei Venezia CF kam er insgesamt zu zwölf, im Zuge des Leih-Geschäftes beim 1. FC Magdeburg zu elf Auftritten.

Für den Rekordmeister wäre es der erste Winterzugang im seit gestern geöffneten Transferfenster.

Fotocredit: GEPA/Wien Energie