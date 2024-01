Nach 22-tägiger Winterpause und Weihnachtsfesttagen hat der Alltag die WSG Tirol wieder. Bereits am 2. Jänner ging es für die Silberberger-Schützlinge mit Leistungstests los, ehe inkl. gestrigem Dienstag erste, intensive Trainingstage im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga folgten. Heute steht in Bayern bereits das erste Testspiel auf dem Programm.

WSG Tirol trauert um Stefan Landauer

In München, wo eine ganze Stadt nach dem Ableben von Fußball-"Kaiser" Franz Beckenbauer (am Sonntag in seiner Wahlheimat Salzburg) derzeit im Trauerzustand ist. Während die Wattener auf dem Trainingsgelände des Drittligisten TSV 1860 München auf die dortigen Löwen treffen (14 Uhr).

Auch die WSG Tirol trauert. Um Stefan Landauer, der im Alter von 53 Jahren viel zu früh verstorben ist und insgesamt 31 Mal zwischen 1996 und 1997 das grün-weiße Trikot überstreifte und dabei drei Treffer in der damaligen 2. Division erzielte. Im Anschluss war Landauer für die Union Innsbruck sowie die SVG Reichenau aktiv, ehe er frühzeitig in das Trainergeschäft wechselte. Zuletzt war der ehemalige Abwehrspieler als Co-Trainer der AKA Tirol U18 aktiv.

Erstes Testspiel im neuen Jahr für Lukas Sulzbacher und die Wattener heute beim TSV 1860 München.

"Es werden anstrengende Wochen für die Mannschaft"

WSG Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger sieht derweil dem ersten Probegalopp seiner Schützlinge entgegen und bilanziert über die ersten Übungseinheiten im neuen Jahr: "Die ersten Eindrücke sind positiv. Die Jungs sind fast alle gesund aus dem Urlaub zurückgekommen und die Leistungstests auf der ISAG in Natters waren sehr zufriedenstellend."

Seit Montag wurde es nun intensiv beim Tabellenvorletzten der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24: "Es werden anstrengende Wochen für die Mannschaft. Wir haben bis zur Abfahrt ins Trainingslager am 25. Jänner insgesamt 21 Einheiten."

Sechziger seit heute mit neuem Coach

Und heute das München-Match mit den Löwen. Dabei treffen Valentino Müller & Co. über 2x60 Minuten auf den Traditionsklub TSV 1860 München, derzeit Rang-15. in der 3. Liga und zuletzt von Interimstrainer Frank Schmöller betreut. Für die Gastgeber, die seit heute mit Argirios Giannikis einen neuen Coach haben - siehe HIER - geht es in der 3. Liga im neuen Jahr bereits in der Meisterschaft am Samstag, den 20. Januar weiter, mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg.

Das Testspiel gibt es hier zu sehen: (zum kostenlosen Livestream). Gespielt wird am Trainingsgelände der 'Sechzger' in München.

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner