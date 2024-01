Kaum hat der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund um die ehemaligen Roten Bullen Karim Adeyemi & Marcel Sabitzer seine Zelte in Marbella abgebrochen, kommt der österreichische Serienmeister und aktuelle Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga, der FC Red Bull Salzburg, und bezieht Quartier in der andalusischen Küstenstadt. Ab morgen weilt das Team von Cheftrainer Gerhard Struber für zehn Tage im Trainingscamp in der Sonne Spaniens. Siehe auch komplettes Winter-Vorbereitungsprogramm.

Ab Donnerstag on Tour mit den Roten Bullen nach Spanien: Cheftrainer Gerhard Struber bei seiner ersten Vorbereitungsphase mit dem FC Red Bull Salzburg.