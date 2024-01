Wie der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt soeben vermeldet, wurde das geplante Testpiel gegen den SK Sturm Graz II im Rahmen der Winter-Vorbereitung der Kärntner Violetten auf die Frühjahrssaison vorverlegt.

Neuer Spieltermin: Mittwoch, 24. Jänner, 17 Uhr

Statt wie zunächst vorgesehen am Donnerstag, den 25. Jänner, soll der Probe-Galopp der Mannschaft von Cheftrainer Peter Pacult gegen den ADMIRAL 2. Ligisten, der aktuell Rang 14 belegt, bereits einen Tag zuvor am Mittwoch, den 24. Jänner 2024 ausgetragen werden. Ankick: 17 Uhr, Sportpark.

Neben dieser Partie haben die Kärntner Violetten gesamt bisher vier Testspiele in diesem Winter fix terminiert. Den Anfang macht das Match gegen den slowenischen Erstliga-Siebten NK Domžale (Samstag, 13. Jänner, 14 Uhr), es folgen Duelle mit dem Regionalligisten ASK Klagenfurt (17. Jänner, 18 Uhr), den slowenischen Erstliga-Fünften NK Bravo (20. Jänner, Uhrzeit offen). Weitere Partien werden an der kroatischen Adriaküste folgen.

Vom 27. Jänner bis zum 3. Februar bezieht der Austria-Tross sein Winter-Quartier in Šibenik im Vier-Sterne-Hotel Amadria Park Ivan. Während der Woche in Dalmatien wird es ein Testspiel gegen den Partnerklub und Zweitliga-Zweiten HNK Šibenik sowie ein Blitzturnier mit einem weiteren Verein aus der Region geben.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL