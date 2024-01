Im Rahmen seiner Vorbereitung auf die Frühjahrs-Saison in der ADMIRAL Bundesliga steht beim Tabellensechsten SK Rapid es am kommenden Samstag, den 13. Jänner, das ersten Testspiel des Jahres 2024 auf dem Programm. Zwei Tage vor dem Abflug ins Trainingslager an der türkischen Riviera proben um 14 Uhr im Körner Trainingszentrum powered by VARTA gegen den Ost-Regionalligisten Wiener Sport-Club, präsentiert von Wein Burgenland.

Erstes Spiel im neuen Jahr für SK Rapid-Neo-Cheftrainer Robert Klauß, den 39-jährigen Deutschen, und die Hütteldorfer. Der Bundesliga-Sechste trifft im Probegalopp auf den Ost-Regionallisten Wiener SC. Ein Duell zweier Wiener Kultklubs.

Spenden-Sammlung für Wiener SC-Kapitän Philip Dimov

Bei diesem Testspiel gilt freier Eintritt. Allerdings werden Spenden zu Gunsten von Sport-Club-Kapitän Philip Dimov, der einst im Nachwuchs sowie der Akademie des SK Rapid kickte und im vergangenen Herbst leider eine tragische Verletzung erlitt, gesammelt.

Die öffentliche Anreise (U2 Stadion) sowie die Parkplätze im naheliegenden Stadioncenter werden empfohlen.

Darüber hinaus wird das Testspiel auch im Livestream auf RAPID TV übertragen.

SK Rapid - Wiener Sport-Club

Samstag, 13. Jänner 2023

Ankick: 14:00 Uhr

Einlass: 13:00 Uhr

Körner Trainingszentrum powered by VARTA (Josef-Fritsch-Weg 2-4, 1020 Wien)

Am Samstag steigt ab 14 Uhr unser erstes Testspiel - zu Gast im Körner Trainingszentrum powered by @varta_ag ist der @WienerSportClub - Eintritt: Freiwillige Spende für Philip #Dimov, der sich im Herbst schwer verletzte. Die Infos:



ℹ️https://t.co/sOInEklM5x#skrapid #SCR2024 — SK Rapid (@skrapid) January 10, 2024