Zwei Tage nach der Ankunft im türkischen Trainingslager in Belek/Antalya absolvierte der LASK sein erstes Testspiel in der Vorbereitung - siehe auch Winter-Fahrplan der Linzer- auf die ADMIRAL Bundesliga-Frühjahrssaison 2023/24. Der Liga-Dritte bezwang den deutschen Zweitligisten FC Hansa Rostock (derzeit Tabellen-16.) im Sueno Deluxe durch Treffer von Thomas Goiginger (67.) und Filip Stojkovic (87.) nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Für die "Hansa-Kogge" geht es bereits in eineinhalb Wochen mit der Meisterschaft weiter, wenn die Rostocker beim 1. FC Nürnberg zu Gast sind (Sa., 20.01., 13 Uhr).

Erzielte das erste Tor im neuen Jahr für den LASK und leitete im Testspiel gegen Hansa Rostock mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 die Wende ein: Der "gallige Goiginger

Valon Berisha "schnuppert" bei seinem LASK-Debüt 34 Minuten rein

Mit Neuzugang Valon Berisha in der Startformation (in der 34. Minute machte der zuvor vereinslose, 30-jährige Ex-Salzburger für Ivan Ljubic Platz) nahmen die Athletiker den ersten von drei Tests an der türkischen Riviera in Angriff. Gegen den deutschen Zweitligisten, für den die Frühjahrssaison bereits in zehn Tagen beginnt, ergriffen die Oberösterreicher von Anpfiff weg die Initiative und kontrollierten das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz. Speziell der umtriebige Berisha versuchte, im Zentrum das Zepter in die Hand zu nehmen und stets anspielbar zu sein.

Die ersten Torszenen ließen zunächst etwas auf sich warten. Nach 22 Minuten prüfte Felix Ruschke LASK-Keeper Tobias Lawal, sieben Minuten später klopften auch die Schwarz-Weißen erstmals an. Florian Fleckers Versuch nach Flanke von George Bello verfehlte sein Ziel jedoch ebenso wie der Kopfball von Andres Andrade, der beinahe noch zur Vorlage für Philipp Ziereis mutierte, der aber knapp zu spät kam. Während Neuzugang Berisha wie geplant nach etwas mehr als einer halben Stunde für Ivan Ljubic Platz machte, vergab Robert Zulj kurz vor der Pause die beste Gelegenheit für den LASK, indem er nach schneller Umschaltaktion und Ljubicic-Zuspiel am Goalie der Hanseaten scheiterte.

War mit über 60 Spielminuten und gemeinsam mit Talovierov am längsten auf dem Feld: Florian Flecker.

LASK dreht Spiel

Zur Pause nahm Coach Thomas Sageder weitere acht Wechsel vor, Felix Luckeneder führte die Mannschaft nun als Kapitän aufs Feld. Vier Minuten nach Wiederanpfiff gelang den Norddeutschen der Führungstreffer: Angriff über die rechte Abwehrseite des LASK, in der Mitte ließ man Juan-Jose Perea unbewacht und der Kolumbianer beförderte den Ball über die Linie.

Nach etwas mehr als einer Stunde durften auch die beiden Youngsters Yanis Eisschill und Patrik Peric, die es ebenfalls in den Kader für das Trainingslager geschafft hatten, wertvolle Einsatzminuten sammeln. Fünf Minuten später bot sich auch den Linzern erstmals Gelegenheit zum Jubeln. Lenny Pintor vermochten die Rostocker bei dessen Dribbling im Sechzehner nur regelwidrig zu stoppen, den fälligen Strafstoß verwandelte Thomas Goiginger souverän zum 1:1 (67.).

Im Finish gelang den Schwarz-Weißen sogar noch der Siegtreffer. Sascha Horvaths ideal getretener Freistoß aus dem Halbfeld fand den Kopf von Ljubic, der den Ball an die Stange beförderte. Den Abpraller verwertete Filip Stojkovic zum 2:1 (87.). Damit startete der LASK erfolgreich ins Kalenderjahr 2024.

Der LASK befindet sich bis 19. Jänner im Türkei-Trainingslager und bestreitet dort noch Testspiele gegen FCSB Bukarest und Lech Posen (2x 60 Minuten).

„Mannschaft hat es über weite Strecken ordentlich gemacht"

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Es war ein guter erster Test. Wir konnten allen Feldspielern Einsatzminuten geben und einige Dinge ausprobieren. Die Mannschaft hat es über weite Strecken ordentlich gemacht und am Ende verdient gewonnen, auch wenn es natürlich noch einige Dinge zu verbessern gibt.“

Tore: Goiginger (67./E.), Stojkovic (87.); Perea (49.)

Aufstellung Halbzeit 1: Lawal – Ziereis, Andrade, Talovierov – Flecker, Berisha (34. Ljubic), Jovicic, Bello – Ljubicic, Zulj (K), Usor

Aufstellung Halbzeit 2: Siebenhandl – Stojkovic, Ljubic, Luckeneder (K) – Flecker (62. Peric), Talovierov (62. Eisschill), Horvath, Ba – Goiginger, Kone, Pintor.

Fotocredit: LASK