Am Montag hob der ADMIRAL Bundesliga-Achte FK Austria Wien nach Malta ab, um sich dort in einem zehntägigen Trainingslager auf das Frühjahr und die "Mission Meistergruppe" im hiesigen Oberhaus vorzubereiten. In diesem Zuge stieg am heutigen Mittwoch auch der erste Probe-Galopp, duellierte man sich auf der Mittelmeerinsel mit dem tschechischen Erstligisten FC Hradec Králové. Durften dabei zwar keine Treffer beäugt werden, gab es für die Veilchen mit einem Debütanten sowie einem Comebacker dennoch Grund zur Freude.

Will mit seinen Veilchen im Schaltjahr 2024 nochmal einen Gang höher schalten, um nach der Punkte- und Tabellenteilung dem "Oberen Playoff" zugehörig zu sein: FAK-Cheftrainer Michael Wimmer.

Tore Fehlanzeige, doch erfreuliche Personal-News in Halbzeit zwei

Die erste Halbzeit verlief torlos, verbuchten die Veilchen unmittelbar vor dem Seitenwechsel jedoch zwei aussichtsreiche Einschlussmöglichkeiten. Zuerst schoss Silva nach Vorarbeit von Luca Pazourek und Alex Schmidt aus aussichtsreicher Position knapp drüber (45.). Andreas Gruber lief wenig später nach einem starken Steilpass von Schmidt alleine auf das gegnerische Tor, scheiterte aber an Keeper Zadrazil (45+1). Hradec Kralove hatte zuvor durch einen Weitschuss von Matej Koubek die erste nennenswerte Möglichkeit im Spiel (41.).

Wermutstropfen in Halbzeit eins: James Holland schied bereits nach 25 Minuten verletzungsbedingt aus und musste durch Matthias Braunöder ersetzt werden.

Mit Wiederanpfiff kam im Zuge einer Wechsel-"Orgie" Dejan Radonjić zu seinem Debüt im Dress der Violetten, ist der 18-jährige Innenverteidiger ja bei Kooperationsverein SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga engagiert. Nach einer Stunde Nettospielzeit feierte obendrein Tin Plavotić infolge seines Außenbandrisses im Oktober 2023 sein Comeback und übernahm den Aufgabenpart von Marvin Martins.

Trotz einiger vielversprechender Gelegenheiten auf beiden Seiten, traf das Team aus Tschechien gar zwei Mal die Querlatte, blieb es sportlicher Natur jedoch beim torlosen Remis. Romeo Vucic und Reinhold Ranftl vergaben dabei noch die besten Möglichkeiten für die Wiener in Akt zwei.

Aufstellung FAK



1. Halbzeit: Wedl; Handl, Martins, Meisl; Pazourek, Fischer, Holland (25. Braunöder), Guenouche; Gruber, Schmidt, Silva

2. Halbzeit: Wedl, Radonjic, Martins (60. Plavotic), Galvao; Ranftl, Potzmann, Braunöder, Guenouche; Vucic, Asllani, Silva

"Grundsätzlich war viel Gutes dabei"

Trainer Michael Wimmer: „Im ersten Spiel nach der Winterpause war es mir wichtig, dass wir wieder reinkommen und läuferisch ans Limit gehen. In Ballbesitz haben wir uns gute Torchancen herausgespielt. Ich denke, bis auf die letzten zehn Minuten können wir zufrieden sein, die Chancen müssen aber noch klarer werden – daran werden wir weiter arbeiten. Grundsätzlich war viel Gutes dabei, wenn man bedenkt, dass wir erst seit Freitag im Training sind und in der Belastung keine Rücksicht auf das Match genommen haben. Die Jungs sind ans Limit gegangen – das passt.“

Kader-News, Verantwortliche und Fans

Muharem Huskovic, Manuel Polster und Moritz Wels, die allesamt beim Bundesheer sind, stoßen erst abends nach dem Testspiel zur Mannschaft. Dominik Fitz blieb krankheitsbedingt im Teamhotel.

Rechtzeitig zum ersten Spiel trafen am frühen Nachmittag Sport-Vorstand Jürgen Werner, sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Krueger und Hanno Egger, Mitglied des Aufsichtsrats, in Malta ein. Auch einige Austria-Fans ließen sich das Match nicht entgehen.

Das nächste Testspiel der Wiener Austria steigt am kommenden Samstag gegen den slowakischen Erstligisten Spartak Trnava (mit Spielbeginn um 11:00 Uhr). Gesamter Winter-Fahrplan: hier entlang.

🤝 Das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung gegen @FCHradec endet 0:0.



Der 18-jährige Dejan Radonjić feiert im zweiten Durchgang sein Debüt, Tin Plavotić darf sich über sein Comeback freuen 😇#faklive #FAKinMalta pic.twitter.com/VY8WAunTj8 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 10, 2024

Fotocredit: Josef Parak