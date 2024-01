Wie das Bundeseinigungsamt heute schriftlich bekannt gab, wird younion_Die Daseinsgewerkschaft die alleinige Kollektivvertragsfähigkeit im Fußball behalten. Der Antrag der „VdF - Die Spielervereinigung“ wurde abgelehnt, da er die erforderlichen Grundlagen nicht erfüllt.

Alleinige Kollektivvertragsfähigkeit im Fußballbereich bestätigt und Unabhängigkeit gegenüber Fußball-Sponsoren bleibt gewahrt

Das Bundeseinigungsamt prüfte in einem mehr als 8-monatigem Verfahren (inkl. 2 Verhandlungstagen) sorgfältig und umfassend den Sachverhalt. Es wurde sichergestellt, dass der Spielervereinigung in diesem Verfahren ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, all ihre Argumente und Standpunkte vorzubringen.



Die Entscheidung stärkt die Verhandlungsposition aller Fußballerinnen und Fußballer, da die Unabhängig bei den Kollektivvertragsverhandlungen gewahrt bleibt. Sponsoren von Vereinen erhalten keinen Einfluss auf den Kollektivvertrag. Außerdem wird durch dieses Entscheidung eine Zersplitterung verhindert. Eine Entscheidung im Sinne der Spielerinnen und Spieler, denn Einigkeit ein wesentlicher Faktor für eine effektive und zielgerichtete Vertretung.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 als Fachgruppe innerhalb des ÖGB hat sich die „Vereinigung der Fußballer“ stets für die Rechte und Interessen der Spielerinnen und Spieler eingesetzt und besteht bis heute ebendort.



Die younion-Fußballgewerkschafter Thomas Pichlmann und Stephan Auer bringen durch ihre Profikarrieren die notwendige Fachexpertise mit und genießen unter den Spielern höchstes Vertrauen. Sie führen auch laufend Gespräche mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga (ÖFBL) und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB).



Thomas Trawöger hat - unterstützt durch die Jurist:innen der younion - im Amateurfußball in den vergangen Wochen und Monaten unzähligen Spielern und Trainern zu ihrem Recht verholfen. Im Frauenfußball sorgt ein hochkarätiges Team für Verbesserungen.



Die Sportgewerkschaft younion steht für eine umfassende und inklusive Vertretung aller bezahlten Akteure, im Fußballbereich genauso, wie zum Beispiel beim Eishockey oder im Basketball. Auch unabhängig davon, ob es sich um Profis, oder Spieler:innen, Trainer:innen oder Betreuer:innen mit Aufwandsentschädigungen handelt.



younion _ Die Daseinsgewerkschaft vertritt die Interessen von insgesamt rund 145.000 Mitgliedern in mehr als 200 Berufen unter strikter Einhaltung von Compliance-Regeln und Unabhängigkeit. Als Teilorganisation des ÖGB verfügt younion über die notwendige Expertise und Verhandlungsmacht, um die Belange aller Sportler:innen erfolgreich zu vertreten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at