Die SEH Sports & Entertainment Holding hat den ehemaligen, 50-fachen ÖFB-Teamspieler Ivica Vastic als Head of Player Development eingesetzt. Der 54-Jährige wird sich in dieser Funktion um die Weiterentwicklung hoffnungsvoller Talente von ADMIRAL Bundesligist SK Austria Klagenfurt sowie dessen Partnerklubs FC Viktoria 1899 Berlin und HNK Šibenik kümmern. Bei den Kroaten übernimmt der ehemalige SK Sturm Graz-, FK Austria Wien- und LASK-Leistungsträger, der die UEFA-Pro Lizenz besitzt, zudem die Rolle des U19-Trainers.

„Entwicklung und Förderung junger Spieler nimmt in Klagenfurt ebenso wie in Šibenik und bei Viktoria Berlin elementare Rolle ein"

Austria-Geschäftsführer Peer Jaekel, zugleich Head of Football beim Hauptgesellschafter SEH Sports & Entertainment Holding: „Wir sind sehr froh, dass wir einen so erfahrenen und qualifizierten Mann wie Ivica Vastic für diese sehr wichtige Position gewinnen konnten. Die Entwicklung und Förderung junger Spieler nimmt in Klagenfurt ebenso wie in Šibenik und bei Viktoria Berlin eine elementare Rolle ein. Mit seiner Expertise wird er sehr wertvoll für die ganze Gruppe sein und mit den Verantwortlichen an allen Standorten regelmäßig im Austausch stehen."

Vastic zählt zu den Granden des österreichischen Fußballs, in 441 Partien lief er in der höchsten Spielklasse auf und erzielte 153 Treffer. Vor allem beim SK Sturm Graz, dem LASK und Austria Wien hinterließ er seine Spuren, feierte zwei Meisterschaften, vier Pokalsiege, drei Supercupsiege und wurde zweimal Torschützenkönig. Für die Nationalmannschaft stand Vastic 50-mal am Feld, dabei gelangen ihm 14 Tore.

„Ich habe Spaß daran, junge Spieler auf ihrem Weg in Profifußball zu unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen"

Als Trainer war der frühere Angreifer beim FC Waidhofen/Ybbs, dem SV Gaflenz, dem SV Mattersburg und in verschiedenen Rollen bei Austria Wien tätig, zuletzt als Individualcoach in der Akademie der „Veilchen“.

Nun wird er sein Knowhow für die Kärntner, den FC Viktoria 1889 Berlin und den HNK Šibenik als Head of Player Development der SEH einbringen.

Ivica Vastic: „Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und bin sehr dankbar, dass die Verantwortlichen mir dieses Vertrauen entgegenbringen. Ich habe Spaß daran, junge Spieler auf ihrem Weg in den Profifußball zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die SEH legt großen Wert auf die Nachwuchsarbeit in ihren Vereinen und ich bin stolz darauf, mich in diesem Bereich einsetzen zu können."

Fotocredit: IMAGO/Eibner