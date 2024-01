Am Dienstag machte sich der Mannschaftstross des ADMIRAL Bundesliga-Vizemeisters und nunmehrigen FC Red Bull Salzburg-Jägers SK Sturm Graz auf ins Kurztrainingslager ins benachbarte Slowenien, wo die Truppe um Cheftrainer Christian Ilzer in Čatež ob Savi ihre Zelte aufschlug. Am morgigen Freitag, dem 12. Jänner 2024, steht genau eine Woche nach dem Trainingsauftakt der erste Probegalopp und zugleich "Härtetest" auf der Agenda, wenn es gegen das kroatische Spitzenteam HNK Rijeka geht.

"XL"-Jahreseinkehr zweier Zweitplatzierter im jeweiligen Ligabetrieb

Gleich als "Vorgeschmack" zum Start in die Vorbereitung wird den "Blackies" demzufolge "deftige Kost" serviert, belegt das illustre Team um Coach Damir Mišković hinter Liga-Leader Hajduk Split augenblicklich Rang zwei in der kroatischen Beletage, der "SuperSport Hrvatska Nogometna Liga", und verfügt über einen Marktwert von rund 33 Millionen Euro (laut transfermarkt.at). Im Vergleich dazu beläuft sich jener der Uhrturm-Städter, die hinter dem rot-weiß-roten Flaggschiff aus der Mozartstadt ebenfalls Tabellenplatz zwei bekleiden, auf rund 55 Millionen Euro.

Gespielt wird übrigens ein "XL-Testspiel" im Format von zweimal 60 Minuten. Kickoff ist bereits um 13:30 Uhr.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos