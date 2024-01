Peter Michorl, der 2014 von der Wiener Austria in die Stahlstadt zum nunmehr ADMIRAL Bundesliga-Dritten auf die Gugl gewechselt und dort zügig zu einem Publikumsliebling avanciert war, hatte in der Herbstsaison wahrlich keinen leichten Stand beim LASK. Nachdem der mittlerweile 28-jährige Mittelfeld-Motor zunächst aussortiert wurde, um wenig später ob einer "Verletzungsorgie" zurück "ins Boot" geholt zu werden, reiste er nun nicht mit ins Trainingslager in die Türkei. Von einem Wintertransfer, so die Meldung der "Oberösterreichischen Nachrichten", seien die Athletiker um Sportchef Radovan Vujanovic allerdings (noch) weit entfernt.

Ist hier mit dem Ball am Fuß noch auf der Suche nach seinen Mitspielern, durfte jedoch in der bisherigen Saison kaum Einsatzzeit im Oberhaus sammeln und wird immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht: Fanliebling Peter Michorl.

"Haben nichts zu verschenken. Es gibt aktuell auch keine Anfrage."

"Wir haben nichts zu verschenken. Es gibt aktuell aber auch keine Anfrage für ihn", schafft Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic für den Moment Wechselgerüchte bezüglich einer Rückkehr von Peter Michorl zum Jugendverein in Wien Favoriten aus der Welt. Nachdem unter dem aktuellen Cheftrainer Thomas Sageder für den ehemaligen Fädenzieher im Mittelfeld kein Platz mehr im Kader war, folgte eine "Rückholaktion" ins Aufgebot nach zahlreichen Verletzungssorgen bei den Athletikern im Verlauf der Herbstsaison.

Zu insgesamt elf Kurzauftritten im Oberhaus langte es für den 28-Jährigen im bisherigen Saisonverlauf, stehen dennoch nur rund 400 Einsatzminuten zu Buche. Fast genauso viele wurden ihm bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Mitte eingeräumt (etwa 350). Einzig im UNIQA ÖFB-Cup gab in zwei Auftritten knapp 180 Spielminuten für die Kampfmannschaft "einzuheimsen".

Tobias Anselm, der heuer im Herbst in der Beletage überhaupt nicht Fuß fassen konnte und nur in der dritthöchsten Spielklasse zu vier Einsätzen kam, soll laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" vor einem Leih-Engagement stehen, werde dafür noch der passende Klub gesucht.

