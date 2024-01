Nachdem das noch sieglose ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau mit Andreas Heraf einen neuen Cheftrainer an Land zog und diesen von einem anderen Team aus dem Ländle, dem ADMIRAL 2. Ligisten Schwarz-Weiß Bregenz, ins "wankende Boot" holte, krallte sich dieser den Ex-Coach des Tabellenletzten aus dem Oberhaus, Markus Mader... Ersterer, der 56-jährige Wiener, steht mit seinen Schützlingen "mit dem Rücken zur Wand" im Zuge der "Mission Klassenerhalt".

Bleibt zwar dem "ImmoAgentur Stadion" in Bregenz erhalten, steht jedoch vor einer ungleich schwierigeren Bewährungsprobe als noch in der ADMIRAL 2. Liga beim dortigen Aufsteiger: Andreas Heraf, Neo-Cheftrainer des SC Austria Lustenau.

Präsentation erfolgt - weitere Kader-Adaptionen in Planung

"40 Gegentore in 17 Runden sind viel zu viel, fast die Hälfte davon aus Standards - auch viel zu viel. Und wir haben auch nur acht Tore geschossen", nimmt der neue Übungsleiter bei seiner Präsentation am Donnerstag kein Blatt vor den Mund. Dennoch überwiegen in seinen ersten Amtstagen die positiven Eindrücke, werde ordentlich "Gas gegeben" und erste taktische Justierungen vorgenommen. Obendrein ist Andreas Heraf der Auffassung, jeden Gegner in der Liga schlagen zu können, wenngleich man keinen "in Grund und Boden" spielen werde. Er sieht seine Schützlinge auf einem "guten Weg" und will durch "das Kollektiv und die Physis" punkten.

Mit den Verpflichtungen von Leo Mikic und Luca Meisl wurden bereits zwei Neuzugänge eingetütet, sollen im bis Anfang Februar geöffneten Transferfenster laut Sportkoordinator Alexander Schneider noch "zwei, drei" weitere folgen.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos