Gelungener Start für den SK Rapid ins Fußballjahr 2024: Gegen den Wiener Sport-Club gelang an einem winterlichen Samstagnachmittag ein auch in dieser Höhe verdienter 5:0-Sieg.

In der ersten Halbzeit waren Chance lange Mangelware, lediglich Moritz Oswald und Guido Burgstaller näherten sich dem Tor an. In der 41. Minute wurde der Bann aber gebrochen und gelang Nikolas Sattlberger per Kopf nach einem Eckball von Marco Grüll der Führungstreffer. Nach Seitenwechsel folgten aber rollende Angriffe der Hausherren, den Beginn machten Versuche von Ismail Seydi und Fally Mayulu. Letzter legte dann das 2:0 durch Matthias Seidl in der 50. Minute mustergültig auf, eine Viertelstunde später machte der ÖFB-Teamspieler mit einem platzierten Freistoß seinen Doppelpack perfekt.

Dazwischen sorgte Jovan Zivković nach einer schönen Einzelaktion für das 3:0, den Schlusspunkt unter den Torreigen setzte Fally Mayulu in der 84. Minute mit einem satten Schuss ins Eck. Weitere Treffer wären möglich gewesen, kurz vor Beginn der Rapidviertelstunde verhinderte die Stange nach einer sehenswerten Aktion von Ismail Seydi einen noch höheren Sieg.

Mehr als 500 Zuschauer kamen an diesem sonnigen, aber bitterkalten Samstag in den Prater und bereuten somit ihr Kommen nicht. Gesammelt wurden freiwillige Spenden für den im Herbst schwer verletzten Kapitän der Gäste, Philip Dimov.

Testspiel

13. Jänner 2024

SK Rapid – Wiener Sport-Club 5:0 (1:0)

Trainingsplatz 1 beim Ernst-Happel-Stadion | Körner Trainingszentrum powered by VARTA

500 Zuschauer

Tore: Sattlberger (41.), Seidl (50.,65.) Zivković (57.), Mayulu (84.)

Schlusspfiff! Der erste Test im Jubiläumsjahr endet mit einem klaren 5:0 - Tore durch Sattlberger, Seidl (2), Zivković und Mayulu! #skrapid #SCR2024 #SCRWSC — SK Rapid (@skrapid) January 13, 2024

Foto: GEPA/Admiral