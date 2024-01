Die WSG Tirol bezwang am Samstagmittag den Regionalliga West-Vertreter SVG Reichenau mit 7:1 (4:1). Am achten Tag der laufenden Wintervorbereitung setzte sich der Tiroler Bundesligist dank Treffern von Sandi Ogrinec (2x), Kofi Schulz, Denis Tomic, Aleksander Buksa, Yannick Vötter sowie Nik Prelec souverän mit 7:1 gegen die Sportvereinigung Reichenau durch.





Thomas Silberberger (Cheftrainer): "Es war ein guter Test für uns. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient, wir hätten aber durchaus noch mehr Tore machen können. Das Gegentor ist ärgerlich. In der ersten Halbzeit waren wir mit zehn Eckbällen und vier Toren in Spielfreude. Zweite Halbzeit war das Spiel zäher, weil sich die Reichenau besser auf uns eingestellt hat. Die letzten 20 Minuten waren dann wieder schwer in Ordnung."



Aufstellung SVG Reichenau (Startformation):



Steiner – Suprun – Glänzer – Wibmer – Eisl – Kraxner – Bozkurt – Mittermair – Binder – Kleinlercher – Pittl



Aufstellung WSG Tirol:



Ozegovic – Ranacher – Bacher (46‘ Okungbowa) – Štumberger – Schulz (46‘ Sulzbacher) – Müller (46‘ Naschberger) – Taferner (46‘ Üstündag) – Ogrinec (46‘ Blume) – Tomic (46‘ Vötter) – Diarra (46‘ Prelec) – Buksa



SVG Reichenau – WSG Tirol 1:7 (1:4)



Testspiel

13. Jänner 2024 | 12:30 Uhr

Tore: 0:1 Schulz (11‘), 0:2 Ogrinec (12‘), 0:3 Ogrinec (17‘), 0:4 Tomic (29‘), 1:5 Buksa (85‘), 1:6 Vötter (87‘), 1:7 Prelec (90‘); 1:4 Eisl (37‘)

Kunstrasenplatz Reichenau, Innsbruck

100 Zuschauer:innen

Erfolgreicher Probegalopp in der Reichenau! 💪🏻



⚽️ Unsere Treffer erzielten Sandi Ogrinec (2x), Kofi Schulz, Denis Tomic, Aleksander Buksa, Yannick Vötter sowie Nik Prelec.



⏱️90’ | #SVGWSG | 1:7 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/XqwsNPRJ2S — WSG Tirol (@WSGTIROL) January 13, 2024

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at