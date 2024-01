Im ersten Testspiel der laufenden Vorbereitung verliert der ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg gegen den deutschen Zweitligisten SV Elversberg mit 2:3. Die Treffer der Roten Bullen erzielen Luka Sucic (32.) per Elfmeter und Roko Simic (68.).

Zum Spiel:

Die Roten Bullen starteten gegen den Tabellenneunten der 2. deutschen Bundesliga aggressiv und mit jeder Menge Tormöglichkeiten. So war es Fernando, der vor der Pause gleich mehrere Möglichkeiten (vier) zur Führung hatte, aber jeweils knapp scheiterte (inklusive Stangenschuss). Ein Foul am quirligen Brasilianer führte letztlich zu einem Elfmeter, den Luka Sucic staubtrocken zur Pausenführung verwandelte.

Nach der Pause brachte Trainer Gerhard Struber sieben frische Spieler, wobei Neuzugang Timo Horn und Adam Daghim ihre Testspieldebüts feierten. Diese neu formierte Truppe musste dann, dem Spielverlauf nach etwas überraschend, den Ausgleich durch Maurice Neubauer hinnehmen, der allein vor Horn auftauchte und cool verwandelte.

Knapp zehn Minuten später die erneute Führung für den FC Red Bull Salzburg: Roko Simic luchste der Elversberg-Defensive den Ball ab und verwertete zum 2:1. Ein weiteres Mal gelang es den Deutschen, auszugleichen – Wadim Faghir per Kopf –, ehe Dominik Martinovic nach einem individuellen Fehler in der Defensive zum 3:2-Endstand für sein Team traf.

Aufstellung:

Schlager (46. Horn); Dedic (46. Ulmer), Solet (46. Okoh), Pavlovic (46. Baidoo), Guindo; Morgalla (63. Agyekum), Gourna-Douath (46. Kameri), Diambou, Sucic, Fernando (46. Daghim), Ratkov (46. Simic)

Was man sonst noch wissen sollte:

• Nicht dabei waren heute Sekou Koita, Karim Konate, Dorgeles Nene (alle Afrika-Cup), Mads Bidstrup, Raphael Hofer (beide im Trainingslager erkrankt), Amankwah Forson (krank und in Salzburg), Oscar Gloukh (nach Erkrankung auf der Anreise nach Marbella) sowie Nicolas Capaldo (nach Knie-OP rekonvaleszent).

• Mit Lawrence Agyekum und Adam Daghim kamen auch zwei Youngsters des FC Liefering zum Einsatz.

• Morgen hat das Team einen trainingsfreien Tag, ehe am Montag wieder zwei Einheiten auf dem Plan stehen.

• Das nächste Testmatch findet kommenden Freitag um 16:00 Uhr im Marbella Football Center statt. Gegner dabei ist der FK Bodö Glimt, norwegischer Meister und Achtelfinalist der UEFA Europa League.

Stimme nach dem Spiel:

Trainer Gerhard Struber: „Aus dem heutigen Spiel gibt es für uns viele Dinge zu lernen, es war einiges an Licht und Schatten dabei. In der ersten Halbzeit war vieles so, wie wir uns das vorgestellt haben und das wir auch im Matchplan erarbeitet haben. Wir hatten jede Menge Torchancen, da wäre schon noch deutlich mehr möglich gewesen.

In der zweiten Halbzeit ist dann manches nicht auf dem gewünschten Level gelaufen. Am Ende war der eine oder andere Schnitzer dabei, der uns letztlich die Niederlage gebracht hat. Man hat auch gesehen, dass der eine oder andere ein wenig platt von den intensiven Trainingseinheiten war. Aber es gibt schon noch einige Themen, die wir taktisch und technisch aufarbeiten und verbessern müssen.“

Foto: RBS via Getty