Nachdem beim ADMIRAL Bundesliga-Sechsten SK Rapid die Frühjahrsvorbereitung erfolgreich aufgenommen wurde, gilt ein Augenmerk stets auch dem Transfermarkt: "Sky"-Journalist Florian Plettenberg berichtet auf der Plattform "X" von einem möglichen Interesse des österreichischen Rekordmeisters an Kelian Nsona von Hertha BSC Berlin. Sechs Herbst-Einsätze bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga sollen den technisch beschlagenen Angreifer, der allen voran auf der Position Rechtsaußen aufgeboten wird, ins Rampenlicht gerückt haben.

Darf sich Neo-Cheftrainer Robert Klauß beim SK Rapid bald über den ersten Winter-Neuzugang freuen...? Jedenfalls soll ein Franzose Begehrlichkeiten bei den Grün-Weißen aus Hütteldorf geweckt haben.

Der 21-jährige Franzose wechselte im Januar 2022 in die deutsche Bundeshauptstadt, wurde jedoch durch einen Kreuzbandriss und einen Schlag aufs Knie immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und konnte beim nunmehrigen Zweitligisten kaum Fuß fassen. Neben den Grün-Weißen soll auch Girondins Bordeaux ein Auge auf das Offensivtalent mit einem Marktwert von einer halben Million Euro (transfermarkt.at) geworfen haben.

