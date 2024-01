Der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt hat den ersten Test im Rahmen der Winter-Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in Österreichs Fußball-Beletage erfolgreich bestritten. Am Samstagnachmittag setzte sich das Team von Cheftrainer Peter Pacult gegen den slowenischen Erstliga-Siebten NK Domžale mit 3:2 (1:2) durch. Vier Wochen vor dem Liga-Auftakt der Kärntner Violetten beim LASK (Topspiel Sonntag, 11.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) erzielten vor 100 Zuschauern in Moosburg Sebastian Soto (2) und Jannik Robatsch die Treffer der Waidmannsdorfer. Siehe auch HIER!

Feierte nach viermonatiger Verletzungspause ein gelungenes Comeback: Christopher Cvetko. Was auch für US-Stürmer Sebastian Soto galt, der zudem als Doppeltorschütze glänzte.

Toptorjäger Sinan Karweina fehlte krankheitsbedingt

Mit Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko und Angreifer Soto feierten zwei Profis von Beginn an ihr Comeback, die zuvor mehrere Monate pausiert hatten. Zudem nahm Torhüter Marco Knaller auf der Ersatzbank Platz, der ebenfalls im Herbst eine längere Auszeit genommen hatte. Allergings musste Pacult auf Kosmas Gkezos, Simon Straudi, Jonas Arweiler (alle Reha), Sky Schwarz und Sinan Karweina (beide krank) verzichten.

Vor Keeper Phillip Menzel bildeten Nikola Djoric, Kapitän Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Solomon Bonnah und Till Schumacher auf den Seiten sowie Rico Benatelli, Cvetko und Andy Irving im Zentrum den Vorzug. Im Sturm durften zunächst Sebastian Soto und Florian Jaritz auflaufen.

Nach einem ausgeglichenen Beginn kamen die Slowenen besser in die Partie und gingen in der 22. Minute durch ein Eigentor von Nicoals Wimmer in Führung. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen, erhöhte die Schlagzahl und belohnten sich mit den Ausgleich durch Sebastian Soto (41.). Eine Unachtsamkeit führte kurz vor der Pause allerdings zu einem weiteren Gegentreffer, Benjamin Markus (44.) war erfolgreich.

Torhüter Marco Knaller bei Comeback "zu Null" - Violette mit Moral

Chefcoach Peter Pacult, der sich im ersten Durchgang von seiner Mannschaft mehr Aggressivität gewünscht hätte, nahm mit Beginn des zweiten Durchgangs vier Wechsel vor: Marco Knaller übernahm im Kasten für Menzel, Turgay Gemicibasi und Christopher Wernitznig im Mittelfeld für Benatelli und Cvetko, Nicolas Binder im Sturm für Jaritz. Später folgten Jannik Robatsch und Matthias Dollinger für Djoric und Schumacher (60.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Kärntner Violetten das Kommando, agierten zielstrebiger, wurden zugleich gefährlicher und kamen folgerichtig zum Ausgleich: Nach einem Irving-Freistoß schnürte Soto (63.) den Doppelpack. Doch damit nicht genug, 20 Minuten vor dem Ende sorgte Robatsch für die erste Führung der Waidmannsdorfer - und zugleich den Erfolg im ersten Test.

Nachdem Bälle drei Mal im gegnerischen Netz, nunmehr drei Tage im Schrank

In den kommenden drei Tagen bleiben die Bälle im Schrank, dann reist der Austria-Tross ins Winter-Paradies nach Bad Kleinkirchheim. Von Sonntag bis Dienstag schlagen die Klagenfurter ihr Quartier im Hotel "Kärntnerhof" auf. Am Programm stehen Schneeschuhwandern, Ski Alpin, Langlauf und Rodelpartien. Der nächste Test steigt am Mittwoch (18 Uhr) gegen Regionalligist ASK Klagenfurt.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL