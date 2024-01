FC Red Bull Salzburg-Stürmer Karim Konaté ist mit der Elfenbeinküste erfolgreich in den 34. Afrika-Cup gestartet. Die Gastgeber wurden im Auftaktmatch ihrer Favoritenrolle gerecht. Der nach einer Spielstunde für 2:0-Torschütze Krasso eingewechselte 19-jährige Top-Torjäger der Roten Bullen (mit acht Treffern mit einem Trio vorn in der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24) setzte sich in seinem 12. Länderspieleinsatz mit den Ivorern, die mit zu den Turnier-Topfavoriten zählen, am Samstagabend im Eröffnungsspiel vor 60.000 Zuschauern im Nationalstadion in Abidjan gegen Guinea-Bissau mit 2:0 (1:0) durch.

Dutzend voll gemacht: 12. Länderspieleinsatz für den erst 19-jährigen Stürmer Karim Konaté im Team der Elfenbeinküste.

Ivorer wollen dritten Titel-Gewinn beim Afrika Cup

Die Tore für das Team des 70-jährigen, französischen Cheftrainers Jean-Louis Gasset erzielten der 28-jährige Mittelfeldspieler Seko Fofana von Saudi Arabien-Klub Al-Nassr FC bereits in der vierten Spielminute und der 26-jährige Mittelstürmer Jean-Philippe Krasso (von Aleksander Dragovic-Verein Roter Stern Belgrad) nach dem Seitenwechsel (58.). Die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat im eigenen Land den dritten Turniertriumph nach 1992 und 2015 im Visier.

Weitere Gruppengegner sind am Donnerstag Nigeria und am darauffolgenden Montag Äquatorialguinea. Als weitere Titelkandidaten gelten Titelverteidiger Senegal, Rekordgewinner Ägypten und WM-Halbfinalist Marokko.

Karim Konate feierte in seiner Heimat gestern einen 2:0-Sieg im Auftaktspiel des Afrika-Cups 🌟🇨🇮 #AFCON2024 pic.twitter.com/MDEj4d0ti7 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 14, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty