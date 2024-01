In der jüngsten Vergangenheit stand er ob disziplinärer Verfehlungen oftmals negativ geprägt im Rampenlicht, nun könnte Aleksandar Jukic, nachdem er aus dem Kader des ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien verbannt wurde und nicht mit ins Trainingslager nach Malta durfte, auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber fündig geworden sein: Sotschi bringt manch einer noch mit den Olympischen Winterspielen 2014 in Verbindung, ist jedoch auch der Heimatort des russischen Erstligisten FK Sotschi, für den der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler in Zukunft womöglich aufläuft.

Durchlief ab der U15 die gesamte Akademie der Wiener Austria, schaffte in der Saison 2020/21 hernach den Sprung in die Kampfmannschaft in der Beletage und steht nach disziplinärem Fehlverhalten nun vor einem Wechsel: Aleksandar Jukic.

Zeichen steht auf Wechsel in russische 300.000-Einwohner-Stadt

In der Herbstsaison im hiesigen Oberhaus brachte es der gebürtige Wiener auf 16 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga (rund 850 Spielminuten), gelangen ihm dabei zwei Torvorlagen. Dazu kommen drei Auftritte im UNIQA ÖFB-Cup (ein Treffer) sowie drei in der UEFA Europa Conference League-Qualifikation.

Nachdem der "Kurier" bereits gestern einen möglichen Weggang nach Russland thematisiert hatte, ließ kurz darauf eine vom 23-Jährigen auf "Instagram" veröffentlichte "Story" am Flughafen den Wechselverdacht erhärten.

Der FK Sotschi, der seine Heimspiele in der 300.000-Einwohner-Stadt am Schwarzen Meer übrigens im dortigen Olympiastadion austrägt, ist aktuell Tabellenletzter in der höchsten russischen Spielklasse, der Premjer-Liga, und wird vom spanischen Übungsleiter Robert Moreno trainiert. Der Meisterschaftsbetrieb nach der Winterpause wird dort am ersten Februar-Wochenende wieder aufgenommen.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos