Der Sportclub Rheindorf Altach, der als Tabellenzehnter der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 überwintert, stellt weiter Weichen für die Zukunft und vermeldet bereits am heutigen 16. Jänner 2024 seine erste Verpflichtung für die kommende Spielzeit 2024/25: Pascal Estrada. Der 21-jährige, gebürtige Linzer wechselt nach Ablauf seines Kontraktes bei NK Olimpija ins Rheindorf. Bei den Vorarlbergern erhält der aktuelle ÖFB-U21-Team-Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2026 mit Option auf eine weitere Saison.

13 Einsätze für ÖFB-U21-Team von Werner Gregoritsch

Den 1,87 Meter großen Abwehrspieler zog es früh ins Ausland. Nach seiner Laufbahn bei den Jugendteams des LASK (inklusive zuvor ASKÖ Leonding und FC Pasching) klopfte er 2018 in der Nachwuchsabteilung der Wolverhampton Wanderers an. In England absolvierte der Oberösterreicher 37 Partien in der U21 Premier League, ehe er 2022 zu NK Olimpija nach Slowenien weiterzog.

Beim Double-Gewinn der Hauptstädter zählte Estrada zum Stammpersonal, in der laufenden Saison wurde er nicht mehr berücksichtigt. Sein Vertrag mit den Slowenen läuft in diesem Sommer aus, über einen Transfer in der Winterperiode konnte man sich mit dem abgebenden Verein nicht einigen.

Bei Werner Gregoritsch im ÖFB-U21-Nationalteam ist der 1,87m große Innenverteidiger (13 Einsätze, zwei Tore9 nach wie vor gesetzt. In allen vier EM-Qualifikationsspielen fand Estrada Berücksichtigung. Beim Sieg über Frankreich spielte er gemeinsam mit SCRA-Innenverteidiger Paul Koller in der österreichischen Innenverteidigung.

„Der Transfer von Pascal ist ein Richtungsweisender"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Der Transfer von Pascal ist ein Richtungsweisender. Mit ihm verpflichten wir einen weiteren talentierten, österreichischen Spieler, welcher trotz seines jungen Alters bereit ist Verantwortung zu übernehmen. Dies stellte er als Stammspieler bei Ljubljanas Double eindrucksvoll unter Beweis. Wir sind uns sicher, dass Pascal eine wichtige Rolle bei uns spielen wird.“

Pascal Estrada: „Altach hat sich in der Vergangenheit als idealer Verein für junge Spieler etabliert. Deshalb habe ich bewusst den SCRA als nächste Station meiner Karriere gewählt. Zudem freut es mich ungemein nach sechs Jahren im Ausland wieder in Österreich aufzulaufen. Ich bin hochmotiviert diese neue Herausforderung im Sommer anzugehen!“

Fotocredits: Peter Vranovsky / ÖFB / Selina Meier