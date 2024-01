Mit sofortiger Wirkung wechselt der seit wenigen Tagen 22-jährige Offensivspieler Christoph Lang zum SK Rapid. Der zwölffache ÖFB-U21-Nationalteamspieler (vier Treffer) kickte zuletzt für das ADMIRAL Bundesliga-Überraschungsteam der Hinrunde, den TSV Egger Glas Hartberg. Für die Oststeirer kam Lang dabei in 20 Pflichtspielen zum Einsatz (fünf Treffer, vier Assists). Sein nunmehriger Ex-Stammverein SK Sturm Graz hatte die Leihe bei den Schopp-Schützlingen am gestrigen Montag ein halbes Jahr früher als geplant abgebrochen - der Grund dafür ist nun bekannt...

Sportchef Markus Katzer mit Neuzugang Christoph Lang (v.l.)

Aus der Oststeiermark über Graz nach Wien Hütteldorf

Formell wechselt Christoph Lang von seinem Stammklub SK Sturm Graz, zu dem er schon als neunjähriger Knirps kam, in den Westen Wiens. Von diesem war er in der Frühjahrssaison 2023 an die SV Ried (17 Spiele mit vier Treffern) und eben zuletzt an Hartberg verliehen.

Auch für die Grazer kam der offensiv variabel einsetzbare Steirer zu einigen Einsätzen, und zwar 19 Mal bei den Profis (zwei Treffer) und in der ADMIRAL 2. Liga weitere zwölfmal (fünf Treffer) für die zweite Mannschaft der "Blackies", für die er vorher schon in der Regionalliga Mitte fast 20 Mal in Schwarze traf.

Langfristiger Vertrag bis 2027 - "passt hervorragend in unser Anforderungsprofil"

Nun einigten sich alle involvierten Parteien und erhält Christoph Lang beim SK Rapid einen Vertrag bis inklusive der Saison 2026/27! Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Neuverpflichtung: „Christoph Lang hat sich über starke Leistungen in der Bundesliga und im U21-Nationalteam über unsere Landesgrenzen hinweg interessant gemacht und umso mehr freue ich mich, dass wir ihn ab sofort in unserer Mitte begrüßen dürfen. Er passt als junger österreichischer Spieler, der zudem bereits auf reichlich Erfahrung im Profibereich verweisen kann, hervorragend in unser Anforderungsprofil. Ich bin sicher, dass er aufgrund seines Potentials und seiner Einstellung auch bei uns ein wichtiger Teil der Mannschaft sein wird können.“

"Gebe alles dafür, mich in die ehrwürdige Reihe einordnen zu können"

Christoph Lang selbst sagt in einem ersten Statement: „Ich weiß, dass steirische Fußballer beim SK Rapid eine lange Tradition haben, und werde alles dafür geben, dass ich mich in den nächsten Jahren in diese ehrwürdige Reihe einordnen kann. Ich freue mich auf die ersten Einheiten mit dem Trainerteam und den neuen Mannschaftskollegen sowie auf den ersten Einsatz in Hütteldorf vor der bekannt lautstarken Kulisse, die mich bislang auch immer als Spieler der gegnerischen Mannschaft beeindruckt hat.“

Der grün-weiße Neuzugang hat die Medizin-Checks bereits erfolgreich absolviert und wird im Laufe des Dienstagabends im Trainingslager der Elf von Robert Klauß eintreffen.

Der 22-jährige Offensivspieler Christoph #Lang wechselt mit sofortiger Wirkung zum SK Rapid und erhält einen Vertrag bis inklusive der Saison 2026/27.



𝗦𝗲𝗿𝘃𝗮𝘀 in Hütteldorf, Christoph! 💚



📃 https://t.co/mXFrneM1O0

📸 @Red_Ring_Shots#SCR2024 pic.twitter.com/CYYefrGXfY — SK Rapid (@skrapid) January 16, 2024

Ein Bild vergangener Tage: Aktivposten Christoph Lang im Dress des SK Sturm Graz.

"Extrem talentierter junger Spieler, der sich stetig weiterentwickelt hat"

SK Sturm Graz-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Christoph Lang ist ein extrem talentierter junger Spieler, der seine Sache auf den Leihstationen Ried und vor allem zuletzt in Hartberg sehr gut gemacht hat und sich stetig weiterentwickelt hat. Hier möchte ich mich speziell bei den Verantwortlichen des TSV Hartberg bedanken, die hervorragende Arbeit verrichten und so wesentlich zu Christophs starker Entwicklung beigetragen haben.

Christoph ist mit dem Wunsch einer dauerhaften Veränderung auf uns zugekommen, welchem wir nach intensiven Gesprächen mit dem SK Rapid auch nachgekommen sind. Wir wünschen Christoph alles Gute auf seinem weiteren Weg und für seine bevorstehenden Aufgaben in Wien!"

Offensivspieler Christoph #Lang wechselt zum SK Rapid. Alles Gute in Wien, Chicko! #sturmgraz #inundauthttps://t.co/OlvXDQbSqA — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 16, 2024

Fotocredit: SK Rapid/Red_Ring_Shots und SK Sturm Graz