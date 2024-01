Keine Treffer brachte der erste Test-Galopp des ADMIRAL Bundesliga-Vizemeisters und nunmehr Tabellenzweiten SK Sturm Graz im Zuge des ab heute abgehaltenen Türkei-Trainingslagers in Belek gegen den polnischen Erstligisten Korona Kielce. In einem rassigen und umkämpften Vorbereitungsmatch schieden in Halbzeit eins mit Alexander Prass und Jusuf Gazibegovic zwei Leistungsträger verletzungsbedingt aus - bei beiden konnte mittlerweile aber leichte Entwarnung gegeben werden. Dazu sorgte ein "Ticket-Dilemma" rund um das UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinal-Match gegen FK Austria Wien für Aufregung.

Einen "Ritt auf der Rasierklinge" im türkischen Belek boten sich die Grazer um Otar Kiteishvili mit dem polnischen Erstligisten - am Ende trennte man sich remis.

Hohe Intensität, doch keine Treffer

Die ersten Tage inklusive intensiver Trainingseinheiten in Belek sind absolviert, die erste Bewährungsprobe in diesem Türkei-Trainingslager bot der heutige Test gegen den polnischen Erstligisten Korona Kielce. Zweimal 45 Minuten wurden gespielt, die Bedingungen waren bei 19 Grad und Sonnenschein perfekt. Cheftrainer Christian Ilzer wechselte zur Pause komplett durch und gab somit allen verfügbaren Kaderspielern Spielzeit, auch William Bøving konnte erste Spielminuten in dieser Vorbereitung sammeln. Am Ende eines intensiven und speziell in der ersten Halbzeit hart geführten Spiels stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel.



"War heute im wahrsten Sinne des Wortes ein Härtetest"

Cheftrainer Christian Ilzer zum Spiel: "Das war heute ein echter Härtetest, im wahrsten Sinne des Wortes. Kielce hat uns physisch und auch mental mit ihrer aggressiven Spielweise alles abverlangt – was für uns aber ein sehr guter Test war und wichtig zu lernen ist. Es gilt auch mit so einem Spiel zurechtzukommen, ruhig zu bleiben und fußballerische Lösungen zu finden. Das will ich vermehrt sehen, da gilt es für die Zukunft unsere Lehren zu ziehen."

SK Puntigamer Sturm Graz 0:0 Korona Kielce

Belek, 17. Jänner 2024, 14.00 Uhr MEZ, 50 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Jaros - Johnston - Affengruber - Lavalee - Gazibegovic (44' Schnegg) - Prass (41' Horvat) - Geyrhofer - Kiteishvili - Hierländer - Sarkaria - Camara

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Marić - Mustafić - Haider - Borković - Schnegg - Stankovič - Horvat - Stückler - Bøving (85' Wiener-Pucher) - Fuseini - Wlodarczyk (78' Scharmer)

Korona Kielce (Startformation): Dzienkonski - Briceag - Takac - Blanik - Hofmeister - Dalmau - Bak - Godinho - Fornalczyk - Remacle - Kwiecien

Einige Plätze im UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinal-Kracher gegen FK Austria Wien werden in der Liebenauer Merkur Arena freibleiben.

Ticket-Stornierungen für Pokal-Match

Weniger erfreuliche Nachrichten hat man vonseiten der "Blackies" an manchen Ticketbesitzer des UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinal-Duells gegen Austria Wien (Freitag, 2. Februar 2024, ab 20:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER) versenden müssen, wurden aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen einige Eintrittskarten storniert und der Ticketpreis rückerstattet.

Wir trennen uns vom polnischen Erstligisten @Korona_Kielce in einer hart geführten Partie mit 0:0! #sturmgraz #Friendlies2024 #KORSTU

