Vor wenigen Wochen hatte man FC Red Bull Salzburg-Defensivbollwerk Oumar Solet, der im Sommer 2020 für eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro von Olympique Lyon in die Mozartstadt zum ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister gewechselt war, noch mit einer Rückkehr nach Frankreich in Verbindung gebracht. Nun soll sich laut "footmercato.net" der frischgebackene italienische "Supercoppa"-Sieger (3:0 vs. AC Florenz) und Serie A-Tabellenachte SSC Neapel mit Nachdruck um die begehrte Abwehr-Aktie bemühen, seien bei regem Interesse aus der pittoresken Großstadt rein noch die Ablösemodalitäten ein Thema.

Steht "hoch im Kurs" und wurde bereits von mehreren europäischen Top-Teams umgarnt: Oumar Solet, der nun beim SSC Napoli um Cheftrainer Walter Mazzarri Begehrlichkeiten geweckt haben soll.

Reges Interesse aus der drittgrößten "Stiefel-Stadt"

Der hauptberufliche Innenverteidiger, dessen Marktwert sich laut "transfermarkt.at" augenblicklich auf rund 17 Millionen Euro beläuft, verfügt im "Stall" der Struber-Schützlinge noch über einen gültigen Kontrakt bis Juni 2025. In der heurigen, temporär von Verletzungspech geplagten Herbstsaison vermochte der gestandene 23-jährige Abwehrrecke 13 Einsätze für den Abomeister der Alpenrepublik abzuspulen, wovon acht auf die ADMIRAL Bundesliga entfallen (ein Treffer sowie Assists), zwei auf den UNIQA ÖFB-Cup und drei auf die UEFA Champions League-Gruppenphase.

Laut der Meldung des französischen Fußballredaktion "footmercato.net" habe sich Oumar Solet unlängst in einem Interview zu Wort gemeldet und verlautbart, dass er sich mit seinen 23 Jahren in einer Phase befinde, in der er den "nächsten Schritt" machen wolle und auch bereit dazu sei. Er habe einiges Tages die Ambition, einer der besten Spieler zu sein. Dazu gestand er, in seiner Zeit bei Olympique Lyon einiges von Weltstars wie Nabil Fekir und Memphis Depay gelernt zu haben.

Hier noch im Dress des italienischen Traditionsklubs Fiorentina, nun seit Sommer bei den Roten Bullen unter Vertrag und bereits in europäischen "Gewässern" begehrt: Aleksa Terzic.

Ein Nachfolger und ein weiterer Interessent aus Frankreich...?

Apropos Lyon: Indes soll man in der Mozartstadt die Fühler nach Sinaly Diomandé ausgestreckt haben, der auf der Innenverteidiger-Position quasi das "Äquivalent" zu Oumar Solet bilden könnte. Der 22-jährige Abwehrhüne von der Elfenbeinküste steht augenblicklich bei Olympique Lyon unter Vertrag, kam im bisherigen Saisonverlauf zu zehn Einsätzen im Oberhaus und verfügt laut "transfermarkt.at" über einen Marktwert von rund sieben Millionen Euro.

Nachdem alle guten Dinge bekanntlich "drei" sind, brodelt die Gerüchteküche außerdem um den 24-jährigen Serben Aleksa Terzic, der im Sommer vom AC Florenz zum FC Red Bull Salzburg gekommen ist und nach sieben Einsätzen für die Roten Bullen nun wage mit dem französischen Erstligisten Stade Rennes in Verbindung gebracht wird.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und IMAGO/Gruppo_Live_Media