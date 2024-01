Schottische Medien berichten übereinstimmend, dass der ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister und nunmehrige Rangzweiten SK Sturm Graz bei der Suche nach einem Offensivsspieler für das Frühjahr fündig geworden sein könnte - und zwar beim englischen Traditions- und Spitzenteam Arsenal London. Das "Objekt der Begierde"? Mika Biereth, ein 20-jähiges dänisches Top-Talent im Angriff, das beim FC Fulham ausgebildet und zuletzt zum schottischen Erstligisten FC Motherwell ausgeliehen war, könnte nun seine Zelte zeitnah in der Murmetropole aufschlagen.

Darf womöglich bald einem "Danish Dynamite" auf die Füße schauen: Erfolgstrainer Christian Ilzer.

Torwart vom FC Liverpool, Stürmer von Arsenal London?

Aufgrund einer Knieverletzung hat der 1,87-Meter-Mann in den ersten beiden Monaten seiner Leihe in Schottland zunächst pausieren müssen, ehe er im Herbst-Kehraus mächtig aufzuzeigen und in 13 Partien in der Premiership für elf Scorerpunkte zu sorgen vermochte.

Am Donnerstag hat man vonseiten der "Gunners" verlautert, das Leih-Engagement früher als geplant zu beenden. Neben Sheffield Wednesday soll nun eben auch der SK Sturm Graz reges Interesse am 20-Jährigen zeigen und sich sogar in der "Pole Position" für eine temporäre Verpflichtung per Leihgeschäft befinden.

Mit Vítězslav Jaroš hatten die "Blackies" unlängst ja bei Kontrahent FC Liverpool unter dem deutschen Kult-Coach Jürgen Klopp auf der Torhüter-Position zugeschlagen - folgt nun der nächste "Coup" von Sportchef Andreas Schicker?

