Im Rahmen des 5:0-Testspielsieges des ADMIRAL Bundesligisten SK Rapid gegen den Wiener Sport-Club am vergangenen Samstag - wir berichteten - wurden am Trainingsgelände beim Ernst-Happel-Stadion Spenden für WSC-Kapitän Philip Dimov gesammelt. Der 33-jährige Mittelfeldspieler, der einst im Nachwuchs sowie der Akademie der Hütteldorfer kickte, erlitt im vergangenen Herbst nach einem Zusammenprall eine tragische Verletzung und befand sich mehrere Wochen lang im künstlichen Tiefschlaf.

Geschäftsführer Wirtschaft Marcus Knipping überreichte die Spendenbox an WSC-Sektionsleiter David Krapf-Günther!

Auch SK Rapid-Spieler spendeten

Neben den freien Spenden der Fußballfans vor Ort haben auch die Spieler des SK Rapid einen Teil zur Spendensumme beigetragen, wodurch nun insgesamt € 2.500,-- an WSC-Sektionsleiter David Krapf-Günther, stellvertretend für Philip Dimov und seine Familie, übergeben werden konnten!

„Die tragische Verletzung von Philip Dimov war für die österreichische Fußballwelt ein enormer Schock. Da Philip in seinen jungen Jahren auch für Grün-Weiß kickte, war es für uns selbstverständlich, in dieser schweren Zeit zu helfen. Daher möchte ich mich auch bei der Rapid-Familie bedanken, die mit ihren freien Spenden einmal mehr ihren großartigen Zusammenhalt bewiesen hat,“, so Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, zur Spendensammlung.

Nachsatz in der Klubaussendung: "Der SK Rapid wünscht Dimi weiterhin alles Gute und viel Kraft!"

Im Rahmen des Testspiels gegen den @WienerSportClub wurde von Fans und Mannschaft für WSC-Kapitän Philip Dimov gesammelt - nun konnten wir 2.500 Euro übergeben! 👏



Alles Gute und viel Kraft, Dimi! 💚



▶️ https://t.co/AtUGwXctQd#SCR2024 pic.twitter.com/NeOF3twY3X — SK Rapid (@skrapid) January 19, 2024

Fotocredit: SK Rapid/RedRingShots