Das Freitag-Testspiel gewann der ADMIRAL Bundesliga-Siebente RZ Pellets WAC auswärts beim souveränen ADMIRAL 2. Liga-Spitzenreiter GAK 1902 dank Goldtorschütze Thierno Ballo (14. Min.) mit 1:0 - siehe Wintertestspiele. Beim seit 2. Jänner 22-jährigen, gebürtigen Ivorer wollen die Wölfe eine Option ziehen und den im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein Jahr verlängern. Anders sieht es bei den Routiniers Michael Novak und Konstantin Kerschbaumer aus. Das Duo fehlte gegen die Grazer, wurde laut "Krone" aussortiert und wird auch nicht mit ins Winter-Trainingscamp nach Alicante/Spanien fliegen.

Jahrelang ein "Gesicht des WAC": Der bodenständige, eloquente Michael Novak.

"Nach meiner Vertragsverlängerung im Sommer nun so abgeschoben zu werden, tut echt weh"

Michael Novak, seit Juli 2018 bei den Wolfsbergern ist, reagiert entsprechend emotional: "Es wurde mir so mitgeteilt. Ich bin brutal enttäuscht. Nach meiner Vertragsverlängerung im Sommer nun so abgeschoben zu werden, tut echt weh." Der 33-jährige Rechtsverteidiger, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der 191 Bundesliga-Spiele (für den SV Mattersburg & WAC) sowie 161 Pflichtpartien für die Lavanttaler absolvierte, in der Herbstsaison allerdings nur eine Minute im Oberhaus für den WAC zum Einsatz kam, solle bei den Amateuren mittrainieren.

Der 31-jährige Roman Kerschbaumer kam im Sommer 2022 vom 1. FC Heidenheim zum WAC, nachdem der Mittelfeldspieler Jahre in Deutschland und England als Legionär verbrachte. Der Niederösterreicher hat bei den Wölfen noch Vertrag bis Juni 2025, spielte in der aktuellen Bundesliga-Saison nur in Runde 1 gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, und das gerade mal vier Minuten. Beim ehemaligen Nachwuchsspieler des SK Rapid und SKN St. Pölten wollen die Vereins-Verantwortlichen nun eine Lösung finden.

Während der im Sommer auslaufende Kontrakt mit Linksverteidiger Jonathan Scherzer laut "Krone" vorzeitig um zwei Jahre verlängert werden soll. Laut "Krone" um.

