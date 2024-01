Im dritten von vier Testspielen (davon allein zwei am heutigen Samstag) im Rahmen seines 12-tägigen türkischen Trainingscamps in Belek/Antalya gelang dem SK Sturm Graz ein 2:1-Sieg über den polnischen Gegner KS Cracovia. Nach Teil 1 im Samstag-Doppel und der 1:2-Niederlage gegen den ungarischen Erstligisten Kecskemeti TE 1:2 (wir berichteten), ließen am Nachmittag Jon Gorenc Stankovič (zum 1:0) und Amady Camara mit dem 2:1-Siegtreffer die Steirer jubeln. Siehe auch TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten! Vor der Abreise nächsten Freitag steht noch ein "Donnerstag-Doppel" mit zwei Testspielen an.

Sieht noch Steigerungspotential bei seinen Schützlingen nach dem Samstag-Testspiel-Doppel: SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer.

"Gibt noch einiges zu tun, aber positiv ist, dass wir aus jetziger Sicht verletzungsfrei geblieben sind"

Die Samstag-Spiele fanden noch ohne den taufrischen Stürmer-Neuzugang Mika Biereth statt. Der 20-jährige, in London geborene Däne traf allerdings heute im Trainingslager ein und verfolgte das Nachmittagsspiel von der Tribüne aus. Bei diesem Probegalopp gegen KS Cracovia kamen die zuletzt angeschlagenen Serrano, Grgic und Ilic wieder zum Einsatz.

Im Match gegen die Polen aus Krakau brachte Routinier Jon Gorenc-Stankovic per Kopfball nach einem Horvat-Freistoß den im Frühjahr einzig verbliebenen, österreichischen Europacup-Teilnehmer früh in Führung (24.). Das 1:0 hatte auch bis zum Seitenwechsel Bestand. Nach dem Ausgleich per direktem Freistoß durch Knap (50.), brachte nur acht Minuten später der 18-jährige Malier Amady Camara den SK Sturm wieder in Führung. Was letztendlich im dritten Test-Match in der Türkei (1S, 1U, 1N) den ersten Sieg bedeutete.

Bevor der SK Sturm-Tross nächsten Freitag seine Zelte in Belek abbricht, steht am Donnerstag ein weiteres Testspiel-Doppel vs. CSKA Sofia/Bulgarien und vs. Dnipro-1/Ukraine auf dem Programm.

Cheftrainer Christian Ilzer zu den beiden Samstag-Testspielen: "Der Schwerpunkt lag heute darauf, dem Großteil des Kaders 90 Minuten Spielzeit zu geben. Spielerisch war die Leistung heute durchwachsen, vor allem wenn ich an die erste Partie denke, wo wir es nicht geschafft haben, gegen einen kompakten Block ein aggressives und bewegliches Spiel aufzuziehen.

Da waren wir zwar in den ersten beiden Dritteln dominant, sind aber nicht zwingend genug vor das Tor gekommen und haben zu einfach die Gegentore bekommen und somit verdient verloren."



Ilzer weiter: "Das zweite Spiel war dann besser, wir waren agiler, beweglicher und hatten mehr Tempo – wir sind auch besser über die Seiten gekommen. Es gibt noch einiges zu tun, aber positiv ist, dass wir aus jetziger Sicht heute verletzungsfrei geblieben sind, der Großteil des Kaders zum Einsatz gekommen ist und wir somit die erste Woche hier in der Türkei positiv abschließen konnten."

SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (1:0) KS Cracovia

Tore: Gorenc-Stankovic (20'), Camara (58') bzw. Knap (50')

Belek, 20. Jänner 2024, 15.00 Uhr TRT, 100 Zuschauer



SK Puntigamer Sturm Graz: Jaros - Johnston - Geyrhofer - Lavalee - Schnegg - Stankovič (71' Haider) - Horvat - Kiteishvili (81' Mustafic) - Bøving (46' Stückler) - Camara - Wlodarczyk (71' Grgic)

KS Cracovia (Startformation): Madejski - Kakabadze - Ghita - Hoskonen - Skovgaard - Jaroszynski - Rakoczy - Sokolowski - Oshima - Källmann - Makuch.

