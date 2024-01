Pflegt ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg seit Jahren eine herausragende Transferpolitik und schreibt turnusgemäß "schwarze Zahlen" dank hoher Ablösesummen, vermochte auch der SK Sturm Graz - allen voran dank Sportchef Andreas Schicker - sein Scouting in jüngster Vergangenheit sukzessive zu perfektionieren. Besonders gerne fällt der Blick dabei auf Talente in England und Schottland. Acht (Ex-)Blackies haben/hatten seit der Saison 2020/21 "Insel"-Bezug... Einige avancierten zu wahren Im- bzw. Exportschlagern.

Ist das "Mastermind" hinter der großartigen Transferpolitik bei den "Blackies": Sportchef Andreas Schicker.

Jon Gorenc Stankovic (Huddersfield Town)

Am 27. Juli 2020 unterschrieb Jon Gorenc Stankovic einen Kontrakt in Graz-Liebenau, war damals ablösefrei vom englischen Zweitligisten Huddersfield Town gekommen und seither zu einer unentbehrlichen Stammkraft in den Reihen des amtierenden Vizemeisters und Cup-Champions gereift.

Der heute 28-jährige defensive Mittelfeldspieler, gebürtig aus Ljubljana in Slowenien kommend, der aktuell rund vier Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.at) schwer sein soll, hat seinen Vertrag beim nunmehr Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga erst unlängst langfristig bis Sommer 2027 verlängert und zählte im heurigen Herbst zu einem der absoluten Dauerbrenner im Team von Cheftrainer Christian Ilzer. Wettbewerbsübergreifend stehen 26 (!) Einsätze zu Buche (von 28 möglichen).

Arthur Okonkwo (Arsenal London FC)

Der heute 22-jährige Arthur Okonkwo war das erste "Experiment" auf der Torwart-Position, trat in der Saison 2022/23 das Erbe des langjährigen Schlussmannes Jörg Siebenhandl an und präsentierte sich im Zuge seines Leihengagements in der steirischen Hauptstadt als zuverlässiger Rückhalt: 18 Auftritte spulte der von Arsenal London gekommene Torwart für den SK Sturm ab, 15 davon entfielen auf den Liga-Betrieb (19 Gegentreffer, sechs "weiße Westen").

Heute ist der 1,98-Meter-Mann für Wrexham in der "League Two" unterwegs - neuerdings per Leihe.

Albian Ajeti (Celtic Glasgow)

Der gebürtige Schweizer Albian Ajeti verstärkte die "Schwoazn" ebenfalls in der Spielzeit 2022/23 per Leihe vom schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow und verzeichnete im Trikot des SK Sturm insgesamt 23 Einsätze (vier Treffer, eine Vorlage). In Erinnerung bei den Anhängern der Grazer blieb vom 26-Jährigen allen voran der Siegtreffer im ersten Grazer Stadtderby gegen den GAK nach über 15 Jahren, im Zuge des UNIQA ÖFB-Cups, am 19. Oktober 2022.

Heute ist der Angreifer mit kosovarischer Abstammung, der über einen Marktwert von etwa 1,3 Millionen Euro verfügt, in der Türkei bei Gaziantep FK aktiv.

Max Johnston (Motherwell FC)

Ist Sommer des Vorjahres zum Team aus der "Grünen Mark" gestoßen: der seit kurzem 20-jährige Schotte Max Johnston. Der talentierte, körperlich starke Außenverteidiger wechselte ablösefrei von Motherwell FC aus der höchsten schottischen Spielklasse, der "Premiership", nach Graz-Liebenau und kam bislang auf sechs Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga sowie auf sieben Auftritte in der ADMIRAL 2. Liga bei den "Jungblackies".

Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion)

Als absoluter "Glücksgriff" erwiesen hat sich der 2,06-Meter-Hüne Kjell Scherpen, der im Sommer 2023 per Leihe vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zum Rangzweiten des hiesigen Oberhauses gestoßen ist. Der 23-jährige "Jungpapa" blieb in 27 Auftritten beim SK Sturm neun Mal ohne Gegentreffer und hatte regelmäßig Pracht-Paraden in petto.

Aufgrund eines Kreuzbandrisses und der damit einhergehenden Operation wird der holländische Riese das komplette Frühjahr verpassen.

Vítězslav Jaroš (FC Liverpool)

Nicht weniger klangvoll ist der Hauptarbeitgeber des taufrischen Neo-Schlussmannes, kommt der 22-jährige Tscheche Vítězslav Jaroš per Leihe bis zum Saisonende vom englischen Tradition- und Spitzenklub FC Liverpool, wo er allen voran in der U21 auf sich aufmerksam machte.

In der Europa League-Gruppenphase durfte der 1,90-Meter-Rückhalt in der heurigen Saison drei Mal "Profiluft" schnuppern und saß im Team von Kult-Coach Jürgen Klopp auf europäischer Ebene auf der Ersatzbank - unter anderem beim LASK auf der Gugl.

Mika Biereth (Arsenal London FC)

Erst seit gestern beim Mannschaftstross des ADMIRAL Bundesliga-Zweiten ist Arsenal London-Leihgabe Mika Biereth, der die Verletzung von Offensiv-Turbo Seedy Jatta kompensieren soll.

Zuletzt war der 20-jährige Mittelstürmer mit dänisch-englischer Doppelstaatsbürgerschaft zu Motherwell FC nach Schottland verliehen und verstärkt die "Blackies" fortan ebenfalls bis zum Ende der aktuellen Spielzeit.

Rasmus Højlund (Manchester United FC)

Zwar nicht direkt, aber über den "zweiten Bildungsweg" hat sich Rasmus Højlund zu einem wahren "Exportschlager" gemausert, der dem SK Sturm Graz einen sagenhaften Geldregen bescherte. Das 20-jährige dänische Top-Talent im Angriff machte von Atalanta Bergamo den Sprung zum englischen Rekordmeister Manchester United, lukrierte dabei für "La Dea" eine Rekord-Ablösesumme von 73,90 Millionen Euro.

Für die Steirer brachte es der Youngster in 18 Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga auf stattliche zwölf Scorerpunkte (neun Treffer, drei Assists), ehe es ihn für 20 Millionen Euro (!) für ein Kurzzeitengagement nach Italien verschlug.

Schwoaze, bald geht es wieder los! Hier findet ihr die Ticketinfos zu den letzten beiden Heimspielen im Grunddurchgang gegen den @skrapid und den @WolfsbergerAC! 🎫 #sturmgraz https://t.co/TykFMmIQng — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 21, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, GEPA-ADMIRAL (4), RiPu-Sportfotos (2), IMAGO/Propaganda Photo und SK Sturm Graz, Grafiken: Ligaportal