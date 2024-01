Mitte März des Vorjahres wurde Miroslav Klose bei seiner ersten Cheftrainer-Station im Profi-Fußball bei ADMIRAL Bundesligist SC Rheindorf Altach nach 24 Pflichtpartien (je fünf Siege und Remis, 14 Niederlagen) entlassen. Nach zuletzt einem 1:1-Achtungserfolg bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg zum Ende des Grunddurchgangs der Saison 2022/23. Seither ist der sympatische, bodenständige 45-Jährige, ehemalige Weltklasse-Torjäger vereinslos und nach zehn Monaten längst auf "Entzug", wie der deutsche Nationalteam-Rekordtorschütze dem Münchner Merkur verriet.

Engagiert bei seiner ersten Cheftrainer-Station im Profifußball beim SCR Altach: Miroslav Klose, der auf seine nächste Chance hofft und daran glaubt. Man darf gespannt sein, ob man den 45-jährigen Deutschen mit polnischen Wurzeln bald in der deutschen 2. Liga oder im Ausland, ev. auch wieder in Österreich, in der Coachingzone sieht?

"So schnell wie möglich zurück" in Trainerjob

„Es heißt, wenn man lange zu Hause sitzt, fällt einem die Decke auf den Kopf. Demzufolge ist sie bei mir schon längst draufgefallen“, meinte Miroslav Klose gegenüber der Tageszeitung und wolle „so schnell wie möglich“ wieder einen Trainerjob.

Zuletzt wurde der Rio-Weltmeister von 2014 mit dem kriselnden Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht. Jenem Pfälzer Kultklub wo für ihn als Spieler die steile Karriere begann und der "Torsalto-Goalgetter" für die "Roten Teufel" in 147 Pflichtpartien 52 Tore erzielte und 28 vorbereitete. Danach ging es über den SV Werder Bremen, den FC Bayern München bis zu Lazio Rom, wo die Spieler-Laufbahn im Sommer 2016 mit 38 Jahren für den im polnischen Opole geborenen Ausnahme-Angreifer endete.

Als Dirk Schuster Ende November bei den Lauterern als Cheftrainer enlassen wurde, hoffte wohl Miroslav Klose auf den Posten. „Leider hat es nicht mit einer Rückkehr funktioniert. Dimitrios Grammozis hat das Rennen gemacht. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste“. Der WM-Rekordtorschütze (gesamt 16 Treffer bei vier Weltmeisterschaften von 2002 - 2014) weiter: "Braunschweig, Rostock und auch meinen Ex-Club Kaiserslautern habe ich intensiver verfolgt: Wie spielen sie? Was könnte man mit dem vorhandenen Kader besser machen? Ich habe meine Berichte darüber geschrieben. Es ging mir auch darum, dass ich - sofern es mal dazu kommen sollte, dass diese Vereine sich von einem Trainer trennen - recht weit bin und auf Anhieb meine Pläne dort präsentieren kann."

Und im Rückblick auf seine knapp neunmonatige Amtszeit beim SCR Altach? „Ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich es meiner Meinung nach sehr intensiv und gut gemacht habe", so Klose.

Was die nächste Herausforderung als Cheftrainer betrifft, bleibt er gewohnt bescheiden: „Es muss halt passen. Ich bin keiner, der Zeit einfordert, bis gute Ergebnisse und eine sportliche Weiterentwicklung zu sehen sind. Denn Zeit bekommt kein Trainer“. Die 2. Deutsche Bundesliga oder erneut ins Ausland käme für ihn durchaus in Betracht.

Ehe der ehemalige Weltklasse-Stürmer abschließend dann doch noch in die Offensive geht bei der Antwort auf die Frage, wann man ihn als Trainer in der Deutschen Bundesliga sehen werde: „Irgendwann. Ich weiß nicht, wann genau. Aber der Moment wird kommen.“

Fotocredit: Josef Parak