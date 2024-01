Seit 2021 teilt sich der RZ Pellets WAC seinen Akademie-Standort mit dem Kärntner ADMIRAL Bundesliga-Rivalen SK Austria Klagenfurt in der Stadt am Wörthersee. Dem will laut einem Bericht der Krone nun Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) wegen eines angeblich neuen Punktesystem des ÖFB ein Ende bereiten und das "junge Wolfsrudel", sehr zur Empörung von WAC-Präsident Dietmar Riegler, aus der Kärntner Landeshauptstadt wegschicken. Dem Vernehmen nach könnte nämlich der Klagenfurter Austria aufgrund der geteilten Räumlichkeiten der Abstieg aus der höchsten Akademie-Liga drohen.

WAC-Präsident Riegler verärgert: "Letztklassig"

Neben sportlichen Kriterien werde auch infrastrukturelle Möglichkeiten als Basis dafür herangezogen, welche Akademie in welcher Liga eingestuft wird. Unter der ÖFB-Jugendliga gibt es seit dieser Saison 2023/24 noch die Jugend-Regionalliga. Für den Klagenfurter Bürgermeister seien somit "zwei Akademien auf einem Standort nicht möglich". Somit können laut dem Politiker die Waidmannsdorfer ihre Talente besser fördern.

Dietmar Riegler ist folglich wütend über die Vertreibung, insbesondere darüber, dass sein Klub Scheiders Entscheidung medial und nicht persönlich erfahren habe. Der 57-jährige WAC-Präsident quittierte die Vorgehensweise in der "Krone" mit einem Wort: "letztklassig".

Während WAC-Vizepräsident Christian Puff auf einen bis 2029 einzuhaltenden Vertrag verweist und nun auf Unterstützung vom Land Kärnten hofft. Der Sportpark hat mit dem Land einen Vertrag, das die Räumlichkeiten dem WAC untervermietet.

Die Trainingsplätze in Klagenfurt dürften die Wolfsberger ab Sommer nicht mehr nützen, dort läuft der Vertrag aus, sie sollen nach St. Veit umziehen. Das Internat bleibt vorerst ein Streitfal.

Fotocredit: RiPu