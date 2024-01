Er ist einer der Senkrechtstarter in der BL-Saison 2023/2024, schaffte den Sprung aus der Regionalliga Ost zum ADMIRAL Bundesliga-Stammspieler und Top-Torjäger im Oberhaus (siehe auch Torschützenliste), ja gar bis hin zum ÖFB-Nationalspieler unter dem deutschen Teamchef Ralf Rangnick: TSV Hartberg-Torschütze vom Dienst Maximilian Entrup. Der nun vor dem Abflug zu den "Störchen", respektive zu Holstein Kiel (derzeit Tabellenzweiter der deutschen 2. Liga), steht.

Wird wohl nach halben Jahr nicht mehr in Hartberg zu halten sein: TSV-Toptorjäger Maximilian Entrup.

Vertrag bei Holstein Kiel bis Sommer 2027

Sky-Experte Florian Plettenberg, in diesen Transferperiode-Tagen zum Workaholic mutierend, hat normalerweise oft den "richtigen Riecher" und vermeldet auf seiner Social-Media-Plattform, dass sich Maximilian Entrup bereits mit dem Zweitligisten aus dem "hohen Norden" Deutschlands mündlich einig sei.

Demnach soll der Mittelstürmer, der beim TSV Hartberg noch bis Sommer 2025 einen Vertrag hat und dessen Marktwert mit 1,5 Mio. Euro taxiert wird (Quelle: transfermarkt.at), bereits in diesem Winter nach Holstein Kiel wechseln und einen Vertrag bis 2027 erhalten. Die Ablösesumme soll rund eine Million Euro betragen, ist aber derzeit noch Gegenstand von Verhandlungen.

Zuvor bekundete bereits mit Kultklub FC Schalke 04 ein anderer deutscher Zweitligist Interesse an Maximilian Entrup sowie die englischen Teams Ipswich Town und Bristol City.

Der begehrte Torjäger wechselte im vergangenen Sommer vom Drittligisten FC Marchfeld zurück in die ADMIRAL Bundesliga und bestach mit 8 BL-Toren sowie drei Assists in 12 BL-Einsätzen, wobei er verletzungsbedingt in den restlichen fünf Partien fehlte. Im November debütierte der 26-Jährige im ÖFB-Team im Test-Länderspiel gegen Deutschland in Wien.

Es verdichtet sich, dass nach Haris Tabakovic (von Austria Wien zu Hertha BSC Berlin) in der vergangenen Sommer-Transferperiode, nun im Winter der nächste Torgarant aus der ADMIRAL Bundesliga in die deutsche 2. Liga wechselt.

🔵🆕 News Maximilian Entrup: Der 26-jährige Stürmer ist sich mündlich mit @Holstein_Kiel über einen Winter-Wechsel einig - Vertrag bis 2027 ✔️



Preis: Ca. 1 Mio. € Ablöse!



⚠️ Aber: Noch kein Done Deal! Verhandlungen über Ablöse laufen und weitere Teams sind dran…



➡️ Schalke… pic.twitter.com/HhqypxhRwd — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 24, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Grafik: Ligaportal