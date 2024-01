Als letzte von sieben ADMIRAL Bundesligisten, die im Winter ihr Trainingscamp im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison ihre Zelte an der türkischen Riviera aufschlagen, machen sich heute und morgen zwei Westklubs auf den Weg. Die "Kellerkinder" SC Austria Lustenau und WSG Tirol, die sich ja auch in der ersten Pflichtpartie im neuen Kalenderjahr begegnen (11.02., Tivoli, Ligaportal-LIVETICKER). Wenn die Wattener morgen nach Antalya anreisen, ist das Schlusslicht bereits da, wobei am heutigen Mittwoch bei den Vorarlbergern zwei Akteure die Reise nicht mitmachen.

Niederschmetternde Bilanz für Boris Moltenis, der in seinen elf Bundesliga-Spielen mit Austria Lustenau zehn Niederlagen kassierte, bei einem Remis (0:0 beim FC Blau-Weiß Linz).

Bis auf Doppelpackung im ÖFB-Cup Ladehemmung bei Baden Frederiksen

So werden Stürmer Nikolai Baden Frederiksen und Abwehrakteur Boris Moltenis (Foto) nicht beim siebentägigen Trainingscamp in Side/Antalya dabei sein. Gegenüber SKY meinten die Vorarlberger, dass man sich mit dem Duo "aktuell in Gesprächen zur Klärung des weiteren Verlauf's ihrer Karriere befinde".

Bei Baden Frederiksen der im vergangenen Jahr im "Sommer-Schlussverkauf" von Vitesse Arnheim für eine Saison ausgeliehen wurde, deutet sich eine Rückkehr zu seinem Stammverein in die Niederlande an. Der 23-jährige, athletische Angreifer aus Dänemark, der in der Saison 2020/21 bei der WSG Tirol noch "voll einschlug" und in 31 Bundesliga-Partien stolze 18 Treffer für die Wattener erzielte, brachte es in der Herbstsaison für Austria Lustenau in zehn BL-Einsätzen weder zu einem Tor noch Assist.

Dabei sah anfangs alles so vielversprechend aus beim Dänen, als er in der 2. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup beim 3:2 auf der Hohen Warte gegen Zweitligist First Vienna FC 1894 einen Doppelpack schnürte und dabei ein Traumtor erzielte.

Schlusslicht testet gegen slowenischen Spitzenreiter

Demgegenüber brachte es Boris Moltenis, der am 16. August 2023 vom polnischen Klub Wisla Krakau kam, auf elf BL-Spiele (sieben in der Startelf). Im letzten Match vor der Winterpause der Lustenauer gegen den LASK (1:3 in Bregenz) war der zweifache Nationalspieler von Martinique zwar im Kader, doch wurde nicht eingesetzt. Wie Baden Frederiksen konnte auch der Innenverteidiger nicht überzeugen und bekam mit Winter-Neuzugang Luca Meisl wohl in der Abwehr auch schon einen "vorgesetzt".

Während der sieben Tage in Side steht beim Team von Neo-Cheftrainer Andreas Heraf neben mehreren Trainingseinheiten auch ein Freundschaftsspiel auf dem Programm. Der "Ländle-Klub" testet am Dienstag, den 30. Jänner, um 13 Uhr (MEZ) in der Türkei gegen den slowenischen Tabellenführer NK Celje - siehe auch HIER!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at