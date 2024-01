Dass sich der ADMIRAL Bundesliga-Fünfte SK Austria Klagenfurt mit dem SK Sturm Graz stets packende Oberhaus-Duelle liefert, ist ja längst kein Novum mehr. Am heutigen Mittwoch aber gaben sich die Waidmannsdorfer am Kunstrasen in Moosburg im Zuge eines Probe-Galopps mit der "zweiten Garnitur" aus der ADMIRAL 2. Liga, den "Jungblackies", ihres Zeichens Zweitliga-14., die Ehre. Sebastian Soto, Nicolas Wimmer und Sky Schwarz besorgten beim 3:1-Endstand die Treffer für die in 2024 weiterhin ungeschlagenen Violetten. Siehe auch: Vorbereitungs-Rundumblick.

Turgay Gemicibasi, hier im Bundesliga-Galopp gegen den "ersten Anzug" des SK Sturm Graz: Der 27-jährige defensive Mittelfeldspieler wird augenblicklich mit einem möglichen Weggang zum türkischen Erstligisten Göztepe in Verbindung gebracht, stand heute jedoch (noch) wie gewohnt für die Kärntner auf dem Feld.



Zwei Startelf-Änderungen und Treffer in Halbzeit eins

Die Startelf veränderte Trainer Peter Pacult im Vergleich zum Auftritt vier Tage zuvor im Duell mit dem slowenischen Erstliga-Fünften NK Bravo (1:1) auf zwei Positionen. Tormann Marco Knaller und Stürmer Sinan Karweina rückten von Beginn an in die Mannschaft, Phillip Menzel und Florian Jaritz mussten ihre Plätze räumen.

Vor Tormann Knaller bildeten Christopher Wernitznig, Kapitän Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher die Abwehrreihe. Rico Benatelli und Andy Irving in der Zentrale sowie Turgay Gemicibasi und Christopher Cvetko auf den Seiten erhielten im Mittelfeld den Vorzug. Im Angriff kamen zunächst Sebastian Soto und Karweina zum Einsatz.

Die Austria übernahm von Beginn an das Kommando, zeigte flüssige Kombinationen und ging auch früh in Führung: Wernitznig bediente Irving, dessen Flanke veredelte Soto (11.) mit dem Kopf aus vier Metern. In der 23. Minute ließen die Violetten es erneut im Kasten der Steirer klingeln, nach Gemicibasi-Corner war Wimmer an der zweiten Stange wuchtig zur Stelle.

Acht Wechsel zur Pause - jeweils ein Torerfolg in Akt zwei

Mit Beginn des zweiten Durchgangs nahm Cheftrainer Peter Pacult acht Wechsel vor: Mahrer, Wimmer, Schumacher, Benatelli, Gemicibasi, Cvetko, Irving und Soto hatten Feierabend, Solomon Bonnah, Nikola Djoric, Jannik Robatsch, Matthias Dollinger, Zugang Ali Loune, Fabio Markelic, Sky Schwarz und Jaritz erhielten ihre Bewährungschance.

In der zweiten Hälfte fehlte es dem neuformierten Team zunächst an Ordnung, was die Sturm-Talente direkt ausnutzten und acht Minuten nach Wiederbeginn zum Anschlusstreffer kamen. Auch in der Folgezeit waren die Gäste besser in der Partie, während der "zweite Anzug" des Bundesliga-Fünften erst in der 75. Minute wieder in Erscheinung trat: Schwarz nutzte einen Patzer im Spielaufbau und sorgte für den Schlusspunkt.

Am Samstag Aufbruch an die Adria-Küste

Am Samstag reist der Austria-Tross ins Trainingslager an der kroatischen Adria-Küste und bezieht für eine Woche das AMADRIA PARK Hotel Ivan. Im Verlauf des Winter-Camps treffen die Waidmannsdorfer auf ihren Partnerklub HNK Šibenik sowie in einem Blitzturnier erneut auf den Zweitliga-Zweiten und den bosnischen Double-Gewinner HSK Zrinjski Mostar.

🏁 @austria_sk 3-1 @SKSturm II

⚽️ Soto, Wimmer, Schwarz



Zum Spielbericht 👉 https://t.co/dCK6IVdoJa#SKA pic.twitter.com/GuvayNn9mw — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) January 24, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos, GEPA-ADMIRAL