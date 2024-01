Cheftrainer Christian Ilzer zu den beiden Testspielen: "Das war heute ein richtig aufschlussreicher Testtag, der extrem viele Erkenntnisse gebracht hat. Ich kann beide Spiele sehr gut einschätzen – man darf auch am ersten Spiel nicht alles schlecht sehen. Da war beispielsweise der eine oder andere Spieler am Feld, der noch in der Heranführung war und nicht die komplette Vorbereitung mitmachen konnte. Wichtiger war, dass wir in beiden Spielen wirklich voll gefordert wurden und dann sieht man eben, woran man in der finalen Phase der Vorbereitung noch arbeiten muss. Grundsätzlich ein sehr guter Abschluss unseres Trainingslagers hier in der Türkei." "...sofort gesehen, dass er ein super Spielverständnis hat"