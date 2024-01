Im Alter von gerade einmal 13 Jahren verschlug es Dardan Shabanhaxhaj im Jahr 2013 zum SK Sturm Graz, durchlief der Mittelstürmer hernach die gesamte Jugend der "Blackies" und kam in der Folge immerhin zu 17 Einsätzen in der Bundesliga. Nach seinem Wechsel zum slowenischen Erstligisten NS Mura vergangenes Jahr folgt der heute 22-Jährige nun dem Lockruf aus Russland und schließt sich dem ehemaligen Europacup-Gegner der Grazer (Europa League 2014/15, 3. Qualifikations-Runde, Gesamtscore: 3:4), FK Rubin Kasan, im Zuge eines Vertrages bis 2028 an, wovon auch die "Blackies" profitieren.

Dardan Shabanhaxhaj kommt aus der Talentschmiede des SK Sturm Graz, macht nun über die erste slowenische Liga allerdings den Sprung in die russische Beletage.

Auch SK Sturm Graz erhält "Teil des Kuchens"

In der Saison 2022/23 wurde der Offensivspieler von den "Blackies" nach Slowenien transferiert - zunächst per Leihe, ehe der Erstligist aus dem Nachbarland im Sommer fix zuschlug, sich der SK Sturm Graz dabei jedoch eine Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt hat und diese Eventualität nun zum Tragen kommt.

Der Aufsteiger in die russische Premier League bezahlt für den zweifachen U21-Nationalteamspieler Österreichs eine Ablösesumme von kolportierten 1,2 Millionen Euro. Bei NS Mura kam der Austro-Kosovare zu insgesamt 44 Auftritten, erzielte dabei acht Treffer und steuerte fünf Assists dabei.

Шабанхаджай – игрок «Рубина» ✅



Состав нашей команды пополнил 22-летний нападающий Дардан Шабанхаджай ⚡️



Австрийский футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на 4,5 года и будет выступать под номером 9️⃣9️⃣



Добро пожаловать в «Рубин», Дардан! ❤️💚 pic.twitter.com/Zyou7MmHkZ — «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2024

Zweiter Russland-Transfer eines Ex-Bundesliga-Kickers

Erst vor kurzem verschlug es Ex-Austria Wien-Akteur Aleksandar Jukic nach Russland, als sich dieser dem FK Sotschi anschloss und mit einem befremdlichen Video, mit einer Waffe am Schießstand, präsentiert wurde. Die heute erfolgte Vorstellung von Dardan Shabanhaxhaj gleicht indes eher einem Musikvideo - siehe nachfolgend.

Welcome, Dardan! ❤️💚 pic.twitter.com/GHbYzF0qWr — «Рубин» Казань (@fcrk) January 25, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos