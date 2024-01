Im Sommer des Vorjahres war Mohamed Bamba vom israelischen Klub Hapoel Rishon le Zion zum RZ Pellets WAC ins Kärntner Lavanttal gewechselt und dort beim nunmehr ADMIRAL Bundesliga-Siebenten prompt zu einem Aktivposten in der Offensive avanciert, gelangen ihm im Herbst in 15 Oberhaus-Einsätzen neun Scorerpunkte (sechs Treffer sowie drei Assists). Nun liege laut Sky-Informationen ein Millionen-Angebot auf dem Tisch, welches einen Bestandteil des bekannten "Triple-B" der Wölfe (Bamba, Ballo & Boakye) nach Frankreich zu Erstligist FC Lorient lotsen könnte.

Technisch beschlagen und torgefährlich zugleich: "Mo" Bamba, der - so der Deal über die Bühne geht - nach Shon Weismann zum zweitteuersten Abgang in der Klubggeschichte des RZ Pellets WAC mutieren könnte...

Wie Sky-Journalist Marlon Irlbacher auf der Plattform "X" berichtet, soll die Vorstellung des 22-jährigen Mittelstürmers von der Elfenbeinküste beim neuen Arbeitgeber noch in den nächsten Stunden über die Bühne gehen.

Sein Vertrag beim RZ Pellets WAC läuft noch bis Sommer 2026, der Marktwert der Offensivkraft beläuft sich laut transfermarkt.at augenblicklich auf rund 1,2 Millionen Euro. Das Angebot der Franzosen soll diesen Wert mehr als verdoppeln - 2,5 Millionen Euro laute das Offert des Schlusslichtes der französischen Ligue 1. Ob man im Lavanttal den Ivorer unmittelbar vor dem Frühjahr und der "Mission Meistergruppe" ziehen lässt?

