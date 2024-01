Am heutigen Freitagnachmittag stand in der Generali Arena zu Wien Favoriten für den ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien der letzte Probe-Galopp vor dem am kommenden Freitag wartenden UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinal-Kracher beim SK Sturm Graz (ab 20.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) auf dem Programm. Duelliert haben sich die Veilchen dabei mit dem slowakischen Team DAC 1904, das dank der Treffer von Alexander Schmidt, Andreas Gruber und Tin Plavotic mit 3:0 in die Schranken gewiesen werden konnte. Siehe auch: Testspiel-Übersicht.

Nach torloser erster Halbzeit ging in Akt zwei der "Knopf auf"

Beide Teams hatten gleich zu Beginn eine Torchance, Romeo Vucic gab einen guten Schuss ab (1.), auf der Gegenseite trafen die Gäste bei einem schnellen Angriff die Stange. Dominik Fitz setzte einen Freistoß aus knapp 20 Metern zentral vor dem Tor ebenfalls ans Aluminium (36.). Christian Früchtl zeichnete sich kurz vor der Pause mit einer Parade aus (45.).

Dominik Fitz hatte in der zweiten Halbzeit per Kopf (47.) und aus der Distanz (59.) die ersten Chancen für die Austria. Torhüter Christian Früchtl war bei einem Weitschuss der Gäste aus der Slowakei auf dem Posten (62.). Nach etwas mehr als einer Stunde gelang den Veilchen der Führungstreffer. Erneut trat Dominik Fitz mit einem guten Abschluss in Szene, diesmal wehrte der Gäste-Keeper kurz nach vorne ab, wo der zur Pause eingewechselte Alex Schmidt goldrichtig stand und abstaubte (65.).

Ein weiterer Schuss von Dominik Fitz von der Strafraumgrenze ging nur wenige Zentimeter am Tor vorbei (67.). Andreas Gruber erhöhte nach einem guten Pass in die Tiefe von James Holland gefühlvoll auf 2:0 (72.). Tin Plavotic vollendete einen gut vorgetragenen Angriff der Austria nach starker Vorarbeit von Hakim Guenouche via Ferserl zum 3:0. Andreas Gruber (85.) und Alex Schmidt (88.) fanden weitere gute Möglichkeiten vor.

"Jetzt können wir mit breiter Brust in die nächste Woche starten"

FAK-Trainer Michael Wimmer: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und können heute zufrieden sein. Ein Sieg im letzten Testspiel gibt natürlich Selbstvertrauen. Es war ein sehr guter Testgegner, eine Mannschaft, die guten Fußball spielt. Ich habe eine sehr gute Vorbereitung unserer Mannschaft gesehen – wie die Jungs läuferisch an ihre Grenzen gegangen sind, war sehr gut. Ich habe eine Mannschaft erlebt, die gierig und willig ist – jeder Einzelne gibt Vollgas. Jetzt können wir mit einer breiten Brust in die nächste Woche starten und uns gut auf das Cupspiel in Graz vorbereiten.“

Austria Wien 3:0 (0:0) DAC Dunajska Streda

Aufstellung: Früchtl; Handl, Martins (71. Plavotic), Galvao (71. Meisl); Ranftl, Fischer (79. Pazourek), Potzmann (63. Holland), Polster (63. Guenouche); Vucic (46. Schmidt), Huskovic (63. Gruber), Fitz

Tore: Schmidt (65.), Gruber (72.), Plavotic (82.)

Austria Wien gewinnt das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen DAC 1904 mit 3:0 👏



⚽️ Alexander Schmidt, Andreas Gruber und Tin Plavotić sehenswert mit der Ferse treffen in der Generali-Arena. Alle Tore & Highlights gibt es demnächst bei Viola TV zu sehen.#faklive pic.twitter.com/agUJXUstc1 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 26, 2024

Foto: FK Austria Wien